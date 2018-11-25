Фердинанд: "Тоттенхэм" отнесся к этому матчу как к дерби, "Челси" — как к товарищескому"

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд обвинил игроков "Челси", что те отнеслись к матчу против "Тоттенхэма" как к товарищескому.

На протяжении почти всего субботнего матча на "Уэмбли" "шпоры" переигрывали "синих" и в итоге отпраздновали заслуженную победу 3:1, благодаря которой обошли своих соседей в таблице Премьер-Лиги.



По словам Фердинанда, он остался удивлен столь слабым настроем "Челси", и недавний международный перерыв не может быть этому оправданием.



"Это именно то, чего ты как игрок и как тренер опасаешься, когда возвращаешься после международного перерыва. Они были апатичны и зажаты. Утомительные перелеты сыграли свою роль. Такое ощущение, что они не сосредоточились на задаче, которая перед ними стояла".



"В первые 10-20 минут, играя на выезде, ты должен успокоить толпу и нащупать какой-то плацдарм для дальнейших действий, однако они этого совершенно не сделали".



"Тоттенхэм" отнесся к этому матчу как к дерби, "Челси" отнесся к этому матчу как к товарищескому".



"Для этой команды "Тоттенхэма" подобное не является сюрпризом, им это свойственно. А вот команда Маурицио Сарри меня удивила, они были недостаточно активны", — сообщил Фердинанд в эфире BT Sport.