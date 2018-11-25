"Юнайтед" готов потратиться на Арнаутовича

Марко Арнаутович "Манчестер Юнайтед" готов потратиться на нападающего "Вест Хэма" Марко Арнаутовича в январе.

В этом сезоне "красные дьяволы" испытывает огромные проблемы с забитыми голами, а основной нападающий команды в лице Ромелу Лукаку переживает затяжной спад, в субботу против "Кристал Пэлас" (0:0) продлив свою "засуху" возле чужих ворот.

Как утверждает Daily Mirror в эксклюзивном материале, решить возникшую проблемы "Юнайтед" собирается с помощью покупку Арнаутовича в январе. Главный тренер "дьяволов" Жозе Моуриньо был заинтересован в Марко еще летом, но тогда руководство клуба не поддержало его инициативу.

Арнаутович находится в самом расцвете сил, не нуждается в адаптации к Премьер-Лиге и может быть заявлен на плей-офф Лиги Чемпионов, если "Юнайтед" туда доберется, поэтому Марко выглядит привлекательной целью в глазах Моуриньо, с которым они ненадолго пересекались в "Интере" девять сезонов назад.

По информации издания, клуб с "Олд Траффорд" готов потратить более 50 миллионов фунтов на покупку 29-летнего австрийца, который на днях намекнул, что задумывается об уходе на повышение.



Метки Арнаутович, Вест Хэм, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 25.11.2018 06:10

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  1. liverpool1892est 25.11.2018 07:41 # liverpool1892est
    Белый Балотелли v2.0...такая же тупая деревяшка со своими тараканами в голове...потрачено!

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  2. sabiri52 25.11.2018 07:21 # sabiri52
    зачем

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  3. chelsea-69 25.11.2018 07:04 # chelsea-69
    Поменять бегемота на тигра.
    Гениально

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