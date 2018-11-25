Почеттино считает настрой ключом к победе над "Челси"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино считает, что ключом к победе над "Челси" для его команды стал правильный настрой.

В субботу "шпоры" убедительно переиграли "синих", захватив инициативу с самого начала матча. "Тотттенхэм" одержал победу со счетом 3:1, хотя мог забить гораздо больше.



В интервью после матча Почеттино отказался назвать эту игру лучшей для "шпор" в сезоне, предпочтя сделать акцент на том, как настроилась его команда.



"Когда ты побеждаешь, кажется, что тренер выбрал лучший план на игру, но лично я считаю, что во многих важных нам не хватало не плана, а правильного настроя".



"Когда ты сражаешься таким образом, тактика или схема не важны — важен твой настрой. Теперь наш вызов состоит в том, чтобы сохранить этот уровень и постараться его улучшить. Мы обладаем талантами для этого".



"Важнее всего, что мы набрали три очка, которые поместили нас в очень хорошую позицию в таблице. Нам еще пригодится этот настрой. Через несколько дней нас ждет финал с "Интером", а затем мы играем с "Арсеналом", но с таким настроем все возможно".



"Мы сыграли хорошо, но я не верю, что это была наша лучшая игра в сезоне", — цитирует Почеттино Sky Sports.