Сарри: "Игра в обороне была катастрофой"
Наставник "Челси" Маурицио Сарри назвал "катастрофой" игру своей команды в дерби против "Тоттенхэма".
В субботу беспроигрышная серия "синих" при Сарри, наконец, прервалась. "Тоттенхэм" уверенно доказал свое превосходство над соседями и благодаря победе 3:1 обошел их в таблице.
Игра на "Уэмбли" произвела сугубо негативное впечатление на Маурицио, который имеет претензии не только к защитникам.
"Нужно что-нибудь сделать с этим, потому что в оборонительной фазе сегодня была катастрофа. Это касается не только оборонительной линии — атакующие игроки очень плохо прессинговали, полузащитники не очень хорошо оборонялась, а защита, как следствие, была катастрофой".
"Мы были удивлены, потому что они решили сыграть по схеме 4-3-1-2. Но после пяти минут ситуация стала очевидной".
"В первые 25-30 минут у нас были большие проблемы с выходом со своей половины поля. Мы много теряли матч на своей половине, а против "Тоттенхэма" это очень опасно. На коротких контратаках они являются одной из сильнейших команд Европы", — цитирует Сарри Sky Sports.
25.11.2018 01:15
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