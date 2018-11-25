Джо Гомес будет готов к ПСЖ

Защитник "Ливерпуля" Джо Гомес, пропустивший матч Премьер-Лиги против "Уотфорда" из-за травмы, сможет сыграть против ПСЖ в следующую среду в Лиге Чемпионов.

21-летнего Гомеса неожиданно не оказалось в заявке "красных" на субботний матч, выигранный подопечными Юргена Клоппа со счетом 0:3. Причиной тому стала травма лодыжки, которую Джо получил на тренировке в пятницу.



Клопп решил не рисковать Гомесом в субботу, и это позволит Джо полностью восстановиться к выезду в Париж на следующей неделе.



"На последней секунде вчерашней тренировки он получил небольшой ушиб. Мы подумали, что возьмем его с собой и оценим его состояние утром. Ему стало лучше на 80%, и это хорошо. Поэтому насчет среды никаких сомнений нет".



У нас есть Трент (Александер-Арнольд) и Деян (Ловрен), которые на 100% в порядке, поэтому не было необходимости рисковать. Для нас очевидно, что он сможет восстановиться и подготовиться к среде", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.