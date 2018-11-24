Моуриньо: "В нашей игре было недостаточно сердца"

Жозе Моуриньо Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо пожаловался, что его игроки не захотели сыграть "сердцем" против "Кристал Пэлас".

Весьма унылая домашняя ничья против "орлов" оставила "красных дьяволов" уже в 14 очках позади вершины Премьер-Лиги. Моуриньо лишь остается посетовать на то, что игроки не смогли оценить важность этого матча и не проявили достаточного желания к победе.

Мы были недостаточно активны, нам не хватило желания, и я думаю, мы отнеслись к этому матчу как к "очередному матчу". Однако я не думаю, что это был "очередной матч". Это был матч, который нам действительно требовалось выиграть".

"У меня есть ощущение, что в нашей игре было недостаточно сердца. Мы играли головой и сердцем, но последнего было недостаточно", — цитирует Моуриньо Sky Sports.



Метки Кристал Пэлас, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 24.11.2018 23:20

Количество просмотров Просмотров: 587

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  1. atary 25.11.2018 01:03 # atary
    Ворваться он собрался в топ-4, ахахахах

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  2. dannylucker 25.11.2018 00:47 # dannylucker
    Мне и моур как тренер не нравится, но и руководство мю тоже никчемные обрыганы

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  3. mr-dodds 25.11.2018 00:21 # mr-dodds
    Пошел нахуй с клуба, мразь

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  4. bezvizsosyn 24.11.2018 23:29 # bezvizsosyn
    Мороженное наелся, членов насосался, посмотрел футбол что мне еще надо долбоебу сам не знаю

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  5. abbat-man-city 24.11.2018 23:26 # abbat-man-city
    Блджад, больно смотреть на очередной позор красного Манчестера...

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  6. mancunia-planet 24.11.2018 23:25 # mancunia-planet
    Вот ебантяй, аа! Давай дасвиданья побыстрее!

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