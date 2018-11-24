Моуриньо: "В нашей игре было недостаточно сердца"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо пожаловался, что его игроки не захотели сыграть "сердцем" против "Кристал Пэлас".
Весьма унылая домашняя ничья против "орлов" оставила "красных дьяволов" уже в 14 очках позади вершины Премьер-Лиги. Моуриньо лишь остается посетовать на то, что игроки не смогли оценить важность этого матча и не проявили достаточного желания к победе.
Мы были недостаточно активны, нам не хватило желания, и я думаю, мы отнеслись к этому матчу как к "очередному матчу". Однако я не думаю, что это был "очередной матч". Это был матч, который нам действительно требовалось выиграть".
"У меня есть ощущение, что в нашей игре было недостаточно сердца. Мы играли головой и сердцем, но последнего было недостаточно", — цитирует Моуриньо Sky Sports.
24.11.2018 23:20
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Ворваться он собрался в топ-4, ахахахах
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Мне и моур как тренер не нравится, но и руководство мю тоже никчемные обрыганы
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Пошел нахуй с клуба, мразь
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Мороженное наелся, членов насосался, посмотрел футбол что мне еще надо долбоебу сам не знаю
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Блджад, больно смотреть на очередной позор красного Манчестера...
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Вот ебантяй, аа! Давай дасвиданья побыстрее!
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