Гвардиола: "Повезло победить так крупно"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что его команде повезло разгромить "Вест Хэм" со счетом 0:4.

Два быстрых гола в исполнении Давида Сильвы и Рахима Стерлинга значительно упростили жизнь "горожанам" на Лондонском стадионе. Команда Гвардиолы чувствовала себя уверенно, но в то же время расслабленно, позволяя создавать моменты сопернику.



Однако "молотобойцы" своими шансами не воспользовались, а "Сити" забил еще дважды, и Гвардиола видит в этом намек на везение.



"Мы нанесли четыре или пять ударов в створ и забили четыре гола, они нанесли много ударов и не забили ни одного. Мы знали, каким мастерством они обладают впереди, и в некоторых моментах игры нам повезло. Приятно говорить о везении после 0:4, но это слегка беспокоит".



"Тем не менее, это нормальная ситуация после международного перерыва. Сегодня нам немного повезло с результатом, но мы не жалуемся. Мы довольны, потому что это типичный матч после международного перерыва".



"Команды часто теряют очки после международного перерыва, потому что игроки тренируются по-другому, в другом стиле и с другим тренером. Они вернулись не в своем обычном состоянии, и поэтому я так доволен победой, но игра могла бы быть лучше", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.