Клопп: "Я уже собирался заменить Хендерсона"

Джордан Хендерсон Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что уже собирался заменить Джордана Хендерсона в момент, когда его капитан был удален в матче против "Уотфорда".

Хендерсон был изгнан с поля за две желтых карточки на 82-й минуте матча, победа в котором далась "красным" с большим трудом, несмотря на крупный счет (0:3).

Таким образом, теперь полузащитник будет дисквалифицирован на мерсисайдское дерби против "Эвертона" в следующий уикенд, однако Клопп отказывается критиковать Джордана.

"Теперь уже ничего не изменить. Джордан — славный парень, выдающийся и хороший человек, с большим сердцем, и просто иногда ты не делаешь правильные вещи в правильные моменты времени".

"Там было небольшое касание, но я бы тоже показал ему вторую желтую карточку".

"Единственная проблема в том, что мы уже хотели заменить его. Фабиньо был готов выйти на поле, но мы не успели произвести эту замену. Тем не менее, все закончилось хорошо", — цитирует Клоппа Sky Sports.



Метки Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига, Уотфорд, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 24.11.2018 22:50

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  1. skychnie-oboi 24.11.2018 22:59 # skychnie-oboi
    Короче получит пиздюлейй за то что подставил результат матча под удар.
    Хорошо что это не случилось на 65 минуте...

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  2. noi39 24.11.2018 22:59 # noi39
    У Клоппа вечно:"Мы хотели,но не успели".

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