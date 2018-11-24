Клопп: "Я уже собирался заменить Хендерсона"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что уже собирался заменить Джордана Хендерсона в момент, когда его капитан был удален в матче против "Уотфорда".

Хендерсон был изгнан с поля за две желтых карточки на 82-й минуте матча, победа в котором далась "красным" с большим трудом, несмотря на крупный счет (0:3).



Таким образом, теперь полузащитник будет дисквалифицирован на мерсисайдское дерби против "Эвертона" в следующий уикенд, однако Клопп отказывается критиковать Джордана.



"Теперь уже ничего не изменить. Джордан — славный парень, выдающийся и хороший человек, с большим сердцем, и просто иногда ты не делаешь правильные вещи в правильные моменты времени".



"Там было небольшое касание, но я бы тоже показал ему вторую желтую карточку".



"Единственная проблема в том, что мы уже хотели заменить его. Фабиньо был готов выйти на поле, но мы не успели произвести эту замену. Тем не менее, все закончилось хорошо", — цитирует Клоппа Sky Sports.