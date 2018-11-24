Клопп: "Я уже собирался заменить Хендерсона"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что уже собирался заменить Джордана Хендерсона в момент, когда его капитан был удален в матче против "Уотфорда".
Хендерсон был изгнан с поля за две желтых карточки на 82-й минуте матча, победа в котором далась "красным" с большим трудом, несмотря на крупный счет (0:3).
Таким образом, теперь полузащитник будет дисквалифицирован на мерсисайдское дерби против "Эвертона" в следующий уикенд, однако Клопп отказывается критиковать Джордана.
"Теперь уже ничего не изменить. Джордан — славный парень, выдающийся и хороший человек, с большим сердцем, и просто иногда ты не делаешь правильные вещи в правильные моменты времени".
"Там было небольшое касание, но я бы тоже показал ему вторую желтую карточку".
"Единственная проблема в том, что мы уже хотели заменить его. Фабиньо был готов выйти на поле, но мы не успели произвести эту замену. Тем не менее, все закончилось хорошо", — цитирует Клоппа Sky Sports.
24.11.2018 22:50
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Короче получит пиздюлейй за то что подставил результат матча под удар.
Хорошо что это не случилось на 65 минуте...
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У Клоппа вечно:"Мы хотели,но не успели".
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