"Тоттенхэм" одержал блестящую победу против "Челси"
"Челси" потерпел свое первое поражение при Маурицио Сарри в Премьер-Лиге, по всем статьям уступив "Тоттенхэму" — 3:1.
Относительно минимальной победы над "Кристал Пэлас" две недели назад в стартовом составе "шпор" появились Серж Орье, Эрик Дайер, Кристиан Эриксен и Сон Хен Мин.
А вот старт "синих" не изменился по сравнению с безголевой ничьей против "Эвертона" 11 ноября.
Мощное начало матча в исполнении хозяев застало врасплох "Челси". Уже на четвертой минуте Харри Кейн перепрыгнул Сесара Аспиликуэту и замкнул подачу Орье с правого фланга, однако Кепа Аррисабалага выручил свою команду.
А на восьмой минуте даже Аррисабалага оказался бессилен. Эриксен навесил со штрафного к воротам, где Деле Алли головой пробил над руками Кепы — 1:0. "Синие" принялись рисковать, но от того стало только хуже.
Очень скоро Сон имел два роскошных момента, чтобы упрочить преимущество "Тоттенхэма". В первом случае южнокореец принял отличную передачу верхом от Эриксена, но пробил выше, а во втором не смог переиграть Аррисабалагу, выйдя практически один на один по правому краю.
И все-таки "шпоры" забили второй гол. На 16-й минуте Кейн принял мяч в глубине поля, немного продвинулся вперед и нанес удар с 20 метров — 2:0. Аррисабалага явно не был готов к этому и даже не шелохнулся, стоя на линии ворот.
В дальнейшем "Челси" достаточно уверенно владел мячом. Несколько моментов имел Мората, правда, каждый раз оказывался в офсайде. Но опаснее смотрелся по-прежнему "Тоттенхэм".
На исходе получаса игрового времени Аррисабалага отразил удар Тоби Алдервейрелда с близкого расстояния. На добивании пытался сыграть Хуан Фойт, но его удар скорпиона получился неточным.
В остатке тайма "Челси" имел лишь один реальный момент, и создал его в одиночку Азар. Эден протащил мяч вперед и пробил из-за пределов штрафной, но Уго Льорис не потерял бдительность.
Перед самым перерывом счет едва не стал разгромным, но Сону вновь не удалось пробить Аррисабалагу из отличной позиции.
Второй тайм "синие" начали очень активно, но их натиск ни к чему не привел, а на 55-й минуте хозяева сделали счет разгромным. Сон промчался по правому флангу мимо Жоржиньо, стал смещаться в центр, оставив не у дел Давида Луиса, и затем с левой ноги пробил низом — 3:0.
Гости были нокаутированы, и даже выход на замену Росса Баркли с Педро не помог им вернуться в чувство. Вскоре Кейн и Алли упустили по убойному моменту забить четвертый гол, отправляя мяч над перекладиной.
В концовке матча игра совершенно успокоилась, однако на 85-й минуте вышедший со скамейки Оливье Жиру размочил счет, пробив головой с отскоком от газона по воротам своего партнера по сборной Франции Льориса — 3:1.
Маурицио Сарри вчистую проиграл тактическую дуэль Маурисио Почеттино. "Тоттенхэм" с самого начала взял инициативу в свои руки, шокировав соперника агрессивной и дерзкой игрой. Можно даже сказать, что "Челси" повезло отделаться только тремя пропущенными голами.
"Тоттенхэм" — "Челси". Отчет о матче
24.11.2018 22:25
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Последние комментарии:
Мы одержали я бы даже сказал блястящую победу! https://youtu.be/js3zAct9WXg
Ну и конечно каждый раз светлые воспоминания о тех прекрасных сезонах которые провел ВдВ с нами! Сам он тоже признает то время лучшим в своей карьере. Саррибол, но пасаран! COYS!
(ответить)
Болельщики орсиноля думают что у них великий клуб хехехе анониры если вы боритесь за 6-8 место апл это не делает вашу помойку великим.
(ответить)
Каким же опущенцем надо быть что всосать петушкам...
Короли Англии на изичах их разобрали, даже не напрягаясь.
Р-Разница
Из соперников за титул только Ситюки, ибо все остальные уж очень унылые на фоне Ливерпуля и МС.
(ответить)
Надеюсь после сегодняшнего матча даже самые отбитые пенсы поняли, что побороться за чемпик в этом сезоне не получится. Разыграем с Тоттенхэмом 3-4 места. А чемпика желаю Ливерпулю и презираю пенсов, манков и геев, которые будут поддерживать шейховскую помойку в борьбе за первое место.
(ответить)
кому пососать писю звоните мне на мобильный +48780185421 я нахожусь в
Пшемысле от вокзала до завода ходит автобус
(ответить)
Посмотрим что будет дальше.. может Спорт не будет играть так.. с середняками бывает тоже не очень много получается.. не очень мне нравится Азар.. тянет много на себя.. и паса обостряющищего нет практически. Хоть на Марату только б играли.
(ответить)
ща бы о1наниру пропустить слово шлен без кооментариев
(ответить)
Артур, брат, хоть ты отпишись.
(ответить)
У - унижение. Ну ничего, на каком-нибудь Видеотоне отыграются в ЛЕ и пенсы вновь Азару ЗМ вручат. Хотя, он игрок уровня Мане и Сона и т д, но они не теряются в больших матчах, как Азар.
Пс. У цыгана на втором телефоне единицы закончились что ли, один тусуется, а раньше со своими фейками заходил, отвечали друг дружку.
(ответить)
красный член около очка голубой помойки таки наравит войти нежно
Источник: http://fapl.ru/posts/66872/?c=1
Все что нужно знать о протовых обрыганах, когда они говорят, что у них великий клуб
(ответить)
Сыграли в атакующий футбол.. ну хоть год забили.. с такой тактикой нужно прессинг хорошо.. и успевать закрывать зоны.. видно что не успевали.. ну и в атаке нихера не получилось.. Марата с Азартом хе#ово играли.. Кепа косячил сегодня.. особенно второй гол.. оборона люто косячил. Короче нужны хорошие исполнители при позиционной игре.
(ответить)
да поимели нас сегодня петухи знатно поимели
(ответить)
хейтеры великого челси, сосатб!
(ответить)
В опорной зоне при обороне Жоржиньо просто немощь на уровне Канте, который там всю жизнь и играл. Сам Жоржиньо тоже хз, катает мяч туда сюда, но даже не Бускетс, явно не Чави, и точно не Сколз. Явных обострений атаки не делает, с далека не лупит. Даже Луиз чаще делает забросы вперёд.
Сама оборона тоже не блещет (в очередной раз). Но по поводу неё только ленивый не высказался.
(ответить)
Блин, чельси сместил Ливерпуль с главной... че там пенси лаяли на Ливерпуль, когда мы забить уотфорду не могли? не следил за их высерами
(ответить)
-200 к желанию Азара продлевать контракт.
(ответить)
Поссоны на Атлетико-Барселона дайте прогноз плз...
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челси без автобуса- хуета какая-то
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казах унизил своих
у сарри будет инфаркт, если щолсе дальше будет так заглатывать
кейн сон и алли ударная атака тоттенхэма, хорошо что не было всяких лукасов и ламел, а то не было б разгрома
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Интрига до конца сезона: вкурит ли Сарри другие схемы и мы увидим против МЦ-ТТХ-ов в опорке Канте и нападающего
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