"Тоттенхэм" одержал блестящую победу против "Челси"

Харри Кейн и Сон Хен Мин "Челси" потерпел свое первое поражение при Маурицио Сарри в Премьер-Лиге, по всем статьям уступив "Тоттенхэму" — 3:1.

Относительно минимальной победы над "Кристал Пэлас" две недели назад в стартовом составе "шпор" появились Серж Орье, Эрик Дайер, Кристиан Эриксен и Сон Хен Мин.

А вот старт "синих" не изменился по сравнению с безголевой ничьей против "Эвертона" 11 ноября.

Мощное начало матча в исполнении хозяев застало врасплох "Челси". Уже на четвертой минуте Харри Кейн перепрыгнул Сесара Аспиликуэту и замкнул подачу Орье с правого фланга, однако Кепа Аррисабалага выручил свою команду.

А на восьмой минуте даже Аррисабалага оказался бессилен. Эриксен навесил со штрафного к воротам, где Деле Алли головой пробил над руками Кепы — 1:0. "Синие" принялись рисковать, но от того стало только хуже.

Очень скоро Сон имел два роскошных момента, чтобы упрочить преимущество "Тоттенхэма". В первом случае южнокореец принял отличную передачу верхом от Эриксена, но пробил выше, а во втором не смог переиграть Аррисабалагу, выйдя практически один на один по правому краю.

И все-таки "шпоры" забили второй гол. На 16-й минуте Кейн принял мяч в глубине поля, немного продвинулся вперед и нанес удар с 20 метров — 2:0. Аррисабалага явно не был готов к этому и даже не шелохнулся, стоя на линии ворот.

В дальнейшем "Челси" достаточно уверенно владел мячом. Несколько моментов имел Мората, правда, каждый раз оказывался в офсайде. Но опаснее смотрелся по-прежнему "Тоттенхэм".

На исходе получаса игрового времени Аррисабалага отразил удар Тоби Алдервейрелда с близкого расстояния. На добивании пытался сыграть Хуан Фойт, но его удар скорпиона получился неточным.

В остатке тайма "Челси" имел лишь один реальный момент, и создал его в одиночку Азар. Эден протащил мяч вперед и пробил из-за пределов штрафной, но Уго Льорис не потерял бдительность.

Перед самым перерывом счет едва не стал разгромным, но Сону вновь не удалось пробить Аррисабалагу из отличной позиции.

Второй тайм "синие" начали очень активно, но их натиск ни к чему не привел, а на 55-й минуте хозяева сделали счет разгромным. Сон промчался по правому флангу мимо Жоржиньо, стал смещаться в центр, оставив не у дел Давида Луиса, и затем с левой ноги пробил низом — 3:0.

Гости были нокаутированы, и даже выход на замену Росса Баркли с Педро не помог им вернуться в чувство. Вскоре Кейн и Алли упустили по убойному моменту забить четвертый гол, отправляя мяч над перекладиной.

В концовке матча игра совершенно успокоилась, однако на 85-й минуте вышедший со скамейки Оливье Жиру размочил счет, пробив головой с отскоком от газона по воротам своего партнера по сборной Франции Льориса — 3:1.

Маурицио Сарри вчистую проиграл тактическую дуэль Маурисио Почеттино. "Тоттенхэм" с самого начала взял инициативу в свои руки, шокировав соперника агрессивной и дерзкой игрой. Можно даже сказать, что "Челси" повезло отделаться только тремя пропущенными голами.

"Тоттенхэм" — "Челси". Отчет о матче



Метки обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.11.2018 22:25

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Последние комментарии:




  1. vandit 24.11.2018 23:03 # vandit
    Мы одержали я бы даже сказал блястящую победу! https://youtu.be/js3zAct9WXg

    Ну и конечно каждый раз светлые воспоминания о тех прекрасных сезонах которые провел ВдВ с нами! Сам он тоже признает то время лучшим в своей карьере. Саррибол, но пасаран! COYS!

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  2. superzaki 24.11.2018 22:54 # superzaki
    Болельщики орсиноля думают что у них великий клуб хехехе анониры если вы боритесь за 6-8 место апл это не делает вашу помойку великим.Пользователь получил предупреждение

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  3. lennon97 24.11.2018 22:52 # lennon97
    Каким же опущенцем надо быть что всосать петушкам...
    Короли Англии на изичах их разобрали, даже не напрягаясь.
    Р-Разница
    Из соперников за титул только Ситюки, ибо все остальные уж очень унылые на фоне Ливерпуля и МС.

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  4. ccchelsea 24.11.2018 22:52 # ccchelsea
    Надеюсь после сегодняшнего матча даже самые отбитые пенсы поняли, что побороться за чемпик в этом сезоне не получится. Разыграем с Тоттенхэмом 3-4 места. А чемпика желаю Ливерпулю и презираю пенсов, манков и геев, которые будут поддерживать шейховскую помойку в борьбе за первое место.

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  5. bezvizsosyn 24.11.2018 22:51 # bezvizsosyn
    кому пососать писю звоните мне на мобильный +48780185421 я нахожусь в
    Пшемысле от вокзала до завода ходит автобус

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  6. blayzer 24.11.2018 22:48 # blayzer
    Посмотрим что будет дальше.. может Спорт не будет играть так.. с середняками бывает тоже не очень много получается.. не очень мне нравится Азар.. тянет много на себя.. и паса обостряющищего нет практически. Хоть на Марату только б играли.

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  7. liverpo0ol 24.11.2018 22:48 # liverpo0ol
    ща бы о1наниру пропустить слово шлен без кооментариев

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  8. slash-lfc 24.11.2018 22:47 # slash-lfc
    Артур, брат, хоть ты отпишись.

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  9. ian 24.11.2018 22:44 # ian
    У - унижение. Ну ничего, на каком-нибудь Видеотоне отыграются в ЛЕ и пенсы вновь Азару ЗМ вручат. Хотя, он игрок уровня Мане и Сона и т д, но они не теряются в больших матчах, как Азар.
    Пс. У цыгана на втором телефоне единицы закончились что ли, один тусуется, а раньше со своими фейками заходил, отвечали друг дружку.

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  10. lexa-arsenal 24.11.2018 22:44 # lexa-arsenal
    красный член около очка голубой помойки таки наравит войти нежно

    Источник: http://fapl.ru/posts/66872/?c=1

    Все что нужно знать о протовых обрыганах, когда они говорят, что у них великий клуб

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  11. blayzer 24.11.2018 22:42 # blayzer
    Сыграли в атакующий футбол.. ну хоть год забили.. с такой тактикой нужно прессинг хорошо.. и успевать закрывать зоны.. видно что не успевали.. ну и в атаке нихера не получилось.. Марата с Азартом хе#ово играли.. Кепа косячил сегодня.. особенно второй гол.. оборона люто косячил. Короче нужны хорошие исполнители при позиционной игре.

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  12. bezvizsosyn 24.11.2018 22:40 # bezvizsosyn
    да поимели нас сегодня петухи знатно поимели

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  13. narcot 24.11.2018 22:37 # narcot
    хейтеры великого челси, сосатб!

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  14. hachidlo 24.11.2018 22:36 # hachidlo
    В опорной зоне при обороне Жоржиньо просто немощь на уровне Канте, который там всю жизнь и играл. Сам Жоржиньо тоже хз, катает мяч туда сюда, но даже не Бускетс, явно не Чави, и точно не Сколз. Явных обострений атаки не делает, с далека не лупит. Даже Луиз чаще делает забросы вперёд.
    Сама оборона тоже не блещет (в очередной раз). Но по поводу неё только ленивый не высказался.

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  15. fascll 24.11.2018 22:35 # fascll
    Блин, чельси сместил Ливерпуль с главной... че там пенси лаяли на Ливерпуль, когда мы забить уотфорду не могли? не следил за их высерами

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  16. ry-l 24.11.2018 22:35 # ry-l
    -200 к желанию Азара продлевать контракт.

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  17. only--liverpool 24.11.2018 22:34 # only--liverpool
    Поссоны на Атлетико-Барселона дайте прогноз плз...

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  18. kukuruzzo 24.11.2018 22:32 # kukuruzzo
    челси без автобуса- хуета какая-то

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  19. al-faarabi 24.11.2018 22:31 # al-faarabi
    казах унизил своих
    у сарри будет инфаркт, если щолсе дальше будет так заглатывать
    кейн сон и алли ударная атака тоттенхэма, хорошо что не было всяких лукасов и ламел, а то не было б разгрома

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  20. chelsea-69 24.11.2018 22:31 # chelsea-69
    Интрига до конца сезона: вкурит ли Сарри другие схемы и мы увидим против МЦ-ТТХ-ов в опорке Канте и нападающего

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