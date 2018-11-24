"Тоттенхэм" одержал блестящую победу против "Челси"

"Челси" потерпел свое первое поражение при Маурицио Сарри в Премьер-Лиге, по всем статьям уступив "Тоттенхэму" — 3:1.

Относительно минимальной победы над "Кристал Пэлас" две недели назад в стартовом составе "шпор" появились Серж Орье, Эрик Дайер, Кристиан Эриксен и Сон Хен Мин.



А вот старт "синих" не изменился по сравнению с безголевой ничьей против "Эвертона" 11 ноября.



Мощное начало матча в исполнении хозяев застало врасплох "Челси". Уже на четвертой минуте Харри Кейн перепрыгнул Сесара Аспиликуэту и замкнул подачу Орье с правого фланга, однако Кепа Аррисабалага выручил свою команду.



А на восьмой минуте даже Аррисабалага оказался бессилен. Эриксен навесил со штрафного к воротам, где Деле Алли головой пробил над руками Кепы — 1:0. "Синие" принялись рисковать, но от того стало только хуже.



Очень скоро Сон имел два роскошных момента, чтобы упрочить преимущество "Тоттенхэма". В первом случае южнокореец принял отличную передачу верхом от Эриксена, но пробил выше, а во втором не смог переиграть Аррисабалагу, выйдя практически один на один по правому краю.



И все-таки "шпоры" забили второй гол. На 16-й минуте Кейн принял мяч в глубине поля, немного продвинулся вперед и нанес удар с 20 метров — 2:0. Аррисабалага явно не был готов к этому и даже не шелохнулся, стоя на линии ворот.



В дальнейшем "Челси" достаточно уверенно владел мячом. Несколько моментов имел Мората, правда, каждый раз оказывался в офсайде. Но опаснее смотрелся по-прежнему "Тоттенхэм".



На исходе получаса игрового времени Аррисабалага отразил удар Тоби Алдервейрелда с близкого расстояния. На добивании пытался сыграть Хуан Фойт, но его удар скорпиона получился неточным.



В остатке тайма "Челси" имел лишь один реальный момент, и создал его в одиночку Азар. Эден протащил мяч вперед и пробил из-за пределов штрафной, но Уго Льорис не потерял бдительность.



Перед самым перерывом счет едва не стал разгромным, но Сону вновь не удалось пробить Аррисабалагу из отличной позиции.



Второй тайм "синие" начали очень активно, но их натиск ни к чему не привел, а на 55-й минуте хозяева сделали счет разгромным. Сон промчался по правому флангу мимо Жоржиньо, стал смещаться в центр, оставив не у дел Давида Луиса, и затем с левой ноги пробил низом — 3:0.



Гости были нокаутированы, и даже выход на замену Росса Баркли с Педро не помог им вернуться в чувство. Вскоре Кейн и Алли упустили по убойному моменту забить четвертый гол, отправляя мяч над перекладиной.



В концовке матча игра совершенно успокоилась, однако на 85-й минуте вышедший со скамейки Оливье Жиру размочил счет, пробив головой с отскоком от газона по воротам своего партнера по сборной Франции Льориса — 3:1.



Маурицио Сарри вчистую проиграл тактическую дуэль Маурисио Почеттино. "Тоттенхэм" с самого начала взял инициативу в свои руки, шокировав соперника агрессивной и дерзкой игрой. Можно даже сказать, что "Челси" повезло отделаться только тремя пропущенными голами.



"Тоттенхэм" — "Челси". Отчет о матче