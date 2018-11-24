"Юнайтед" снова разочаровал дома
"Манчестер Юнайтед" в шестой раз с начала сезона не смог выиграть на "Олд Траффорд", на сей раз споткнувшись о "Кристал Пэлас" — 0:0.
На поражение 3:1 в дерби от "Манчестер Сити" главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо отреагировал четырьмя перестановками, доверившись Маттео Дармиану, Полю Погба, Хуану Мате и Ромелу Лукаку.
В старт "орлов" вернулся выздоровевший Уилфрид Заха, вытеснив в запас Джордана Айю.
В первые 20 минуте защитники "Юнайтед" дважды позволили Захе беспрепятственно пробить с подступов к штрафной площади. К их счастью, Уилфрид оба раза не попал в створ.
"Дьяволам" тоже не хватало точности, да и в целом они выглядели слишком неповоротливо, оставляя сопернику возможности для быстрых контратак.
На 25-й минуте Заха вновь оказался в центре внимания, но сам бить не стал, а сделал передачу на левый край штрафной площади подключившемуся Патрику Ван Анхольту. Голландец своим шансом не воспользовался, пробив крайне неудачно из выгодной позиции.
Большая самоотдача и тактика мелкого фола позволяли "Пэлас" сдерживать грозного соперника. "Юнайтед" владел инициативой, но был недостаточно изобретателен с мячом.
В концовке первого тайма Шейху Куяте головой результативно замкнул подачу Луки Миливоевича со штрафного, однако гол не был засчитан из-за офсайда.
В начале второго тайма хозяева ответили своим незасчитанным голом. Это Лукаку сыграл на добивании после неудачно отраженного Уэйном Хеннесси удара Эшли Янга с линии штрафной, однако и здесь — офсайд.
Вскоре Моуриньо отправил добывать победу Маркуса Рэшфорда, Маруана Феллайни, а затем и Алексиса Санчеса. "Юнайтед" давил, однако "Пэлас" держался.
В заключительные полчаса "орлы" почти не пытались отвечать, однако в обороне были более-менее надежны. Шанс вырвать победу имел Лукаку, но Хеннесси вытащил мяч из угла ворот после удара головой Ромелу.
"Пэлас" потрудился на славу и вполне может воспринимать эту ничью как очко набранное. "Юнайтед" же потерял два очка и рискует лишь отдалиться от топ-4 по итогам тура.
"Манчестер Юнайтед" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче
24.11.2018 20:10
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Ну и хде ты дырявый гавноглататель KOJAN анальный баклажан? Приходи чмо заднеприводное - расскажи что ты думаешь про игру конченного скамовского автобуса..ВСЕМ ахренеть как интересно знать твоё сраное мнение петух. Вылазь из под шконки сцыкун..потявкай гнида
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На классе взяли матч. Отметить особенно некого просто ужасная и скучная игра.
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ПОЗОР И ДНИЩЕ!!!!!!!!!!!!!!
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Жозе освистали в конце или мне показалось?
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При этом КП имел 2 прекрасных шанса увезти все 3 очка. МЮ врываются в четверку ога.
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Всего лишь 14 очков до первого места , изи чемп
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