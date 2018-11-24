"Юнайтед" снова разочаровал дома

"Манчестер Юнайтед" в шестой раз с начала сезона не смог выиграть на "Олд Траффорд", на сей раз споткнувшись о "Кристал Пэлас" — 0:0.

На поражение 3:1 в дерби от "Манчестер Сити" главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо отреагировал четырьмя перестановками, доверившись Маттео Дармиану, Полю Погба, Хуану Мате и Ромелу Лукаку.



В старт "орлов" вернулся выздоровевший Уилфрид Заха, вытеснив в запас Джордана Айю.



В первые 20 минуте защитники "Юнайтед" дважды позволили Захе беспрепятственно пробить с подступов к штрафной площади. К их счастью, Уилфрид оба раза не попал в створ.



"Дьяволам" тоже не хватало точности, да и в целом они выглядели слишком неповоротливо, оставляя сопернику возможности для быстрых контратак.



На 25-й минуте Заха вновь оказался в центре внимания, но сам бить не стал, а сделал передачу на левый край штрафной площади подключившемуся Патрику Ван Анхольту. Голландец своим шансом не воспользовался, пробив крайне неудачно из выгодной позиции.



Большая самоотдача и тактика мелкого фола позволяли "Пэлас" сдерживать грозного соперника. "Юнайтед" владел инициативой, но был недостаточно изобретателен с мячом.



В концовке первого тайма Шейху Куяте головой результативно замкнул подачу Луки Миливоевича со штрафного, однако гол не был засчитан из-за офсайда.



В начале второго тайма хозяева ответили своим незасчитанным голом. Это Лукаку сыграл на добивании после неудачно отраженного Уэйном Хеннесси удара Эшли Янга с линии штрафной, однако и здесь — офсайд.



Вскоре Моуриньо отправил добывать победу Маркуса Рэшфорда, Маруана Феллайни, а затем и Алексиса Санчеса. "Юнайтед" давил, однако "Пэлас" держался.



В заключительные полчаса "орлы" почти не пытались отвечать, однако в обороне были более-менее надежны. Шанс вырвать победу имел Лукаку, но Хеннесси вытащил мяч из угла ворот после удара головой Ромелу.



"Пэлас" потрудился на славу и вполне может воспринимать эту ничью как очко набранное. "Юнайтед" же потерял два очка и рискует лишь отдалиться от топ-4 по итогам тура.



"Манчестер Юнайтед" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче