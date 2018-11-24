"Юнайтед" снова разочаровал дома

Ромелу Лукаку "Манчестер Юнайтед" в шестой раз с начала сезона не смог выиграть на "Олд Траффорд", на сей раз споткнувшись о "Кристал Пэлас" — 0:0.

На поражение 3:1 в дерби от "Манчестер Сити" главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо отреагировал четырьмя перестановками, доверившись Маттео Дармиану, Полю Погба, Хуану Мате и Ромелу Лукаку.

В старт "орлов" вернулся выздоровевший Уилфрид Заха, вытеснив в запас Джордана Айю.

В первые 20 минуте защитники "Юнайтед" дважды позволили Захе беспрепятственно пробить с подступов к штрафной площади. К их счастью, Уилфрид оба раза не попал в створ.

"Дьяволам" тоже не хватало точности, да и в целом они выглядели слишком неповоротливо, оставляя сопернику возможности для быстрых контратак.

На 25-й минуте Заха вновь оказался в центре внимания, но сам бить не стал, а сделал передачу на левый край штрафной площади подключившемуся Патрику Ван Анхольту. Голландец своим шансом не воспользовался, пробив крайне неудачно из выгодной позиции.

Большая самоотдача и тактика мелкого фола позволяли "Пэлас" сдерживать грозного соперника. "Юнайтед" владел инициативой, но был недостаточно изобретателен с мячом.

В концовке первого тайма Шейху Куяте головой результативно замкнул подачу Луки Миливоевича со штрафного, однако гол не был засчитан из-за офсайда.

В начале второго тайма хозяева ответили своим незасчитанным голом. Это Лукаку сыграл на добивании после неудачно отраженного Уэйном Хеннесси удара Эшли Янга с линии штрафной, однако и здесь — офсайд.

Вскоре Моуриньо отправил добывать победу Маркуса Рэшфорда, Маруана Феллайни, а затем и Алексиса Санчеса. "Юнайтед" давил, однако "Пэлас" держался.

В заключительные полчаса "орлы" почти не пытались отвечать, однако в обороне были более-менее надежны. Шанс вырвать победу имел Лукаку, но Хеннесси вытащил мяч из угла ворот после удара головой Ромелу.

"Пэлас" потрудился на славу и вполне может воспринимать эту ничью как очко набранное. "Юнайтед" же потерял два очка и рискует лишь отдалиться от топ-4 по итогам тура.

"Манчестер Юнайтед" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче



Метки Кристал Пэлас, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 24.11.2018 20:10

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  1. frisby 24.11.2018 20:49 # frisby
    Ну и хде ты дырявый гавноглататель KOJAN анальный баклажан? Приходи чмо заднеприводное - расскажи что ты думаешь про игру конченного скамовского автобуса..ВСЕМ ахренеть как интересно знать твоё сраное мнение петух. Вылазь из под шконки сцыкун..потявкай гнида

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  2. manreds 24.11.2018 20:32 # manreds
    На классе взяли матч. Отметить особенно некого просто ужасная и скучная игра.

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  3. fredik 24.11.2018 20:24 # fredik
    ПОЗОР И ДНИЩЕ!!!!!!!!!!!!!!

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  4. brown-ale 24.11.2018 20:20 # brown-ale
    Жозе освистали в конце или мне показалось?

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  5. ray-black 24.11.2018 20:18 # ray-black
    При этом КП имел 2 прекрасных шанса увезти все 3 очка. МЮ врываются в четверку ога.

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  6. smokekush 24.11.2018 20:18 # smokekush
    Всего лишь 14 очков до первого места , изи чемп

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