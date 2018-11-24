"Сити" забил четыре безответных гола "Вест Хэму"

"Манчестер Сити" одержал восьмую подряд победу во всех соревнованиях, сокрушив в Лондоне "Вест Хэм" со счетом 0:4.

Наставник "молотобойцев" Мануэль Пеллегрини освежил состав своей команды с помощью Артура Масуаку и Мичейла Антонио, которые заменили Аарона Крессуэлла и Роберта Снодграсса.



"Горожане" из-за травм недосчитались Бенжамена Менди и Бернарду Силвы, а Джон Стоунс и Рияд Махрез получили передышку. Благодаря этому с первых минут появились Фабиан Дельф, Николас Отаменди, Илкай Гюндоган, Лерой Сане.



Не изменяя себе, "Сити" мощно начал матч и забил два быстрых гола. Сперва Давид Сильва на ближней штанге в касание замкнул прострел Рахима Стерлинга с правого края штрафной — 0:1. А затем отличился и сам Стерлинг, во вратарской откликнувшись на передачу Лероя Сане — 0:2.



С двумя голами преимущества "горожане" чувствовали себя предельно уверенно, став чуть реже создавать моменты. Однако это не помешало им сделать счет разгромным на 34-й минуте, когда Сане вблизи ворот издевательски усадил на пятую точку Фабиана Бальбуэну и левой ногой поразил цель — 0:3.



Второй тайм матча на Лондонском стадионе стал формальностью. "Сити" имел шансы забить еще, но предпочитал особо не напрягаться. "Вест Хэм" создал пару неплохих моментов, включая попадание Мичейла Антонио в штангу, однако интрига так и не возродилась.



Уже в компенсированное время Сане установил окончательный счет, вознаградив зрителей, оставшихся у экранов и на стадионе до конца — 0:4.



Международный перерыв ничуть не повлиял на ту великолепную форму, которую набрал "Сити" в последние недели. "Горожане" явно не сыграли в полную силу, но даже этого оказалось достаточно для очередной убедительной победы.



"Вест Хэм" — "Манчестер Сити". Отчет о матче