"Сити" забил четыре безответных гола "Вест Хэму"

Рахим Стерлинг и Лерой Сане "Манчестер Сити" одержал восьмую подряд победу во всех соревнованиях, сокрушив в Лондоне "Вест Хэм" со счетом 0:4.

Наставник "молотобойцев" Мануэль Пеллегрини освежил состав своей команды с помощью Артура Масуаку и Мичейла Антонио, которые заменили Аарона Крессуэлла и Роберта Снодграсса.

"Горожане" из-за травм недосчитались Бенжамена Менди и Бернарду Силвы, а Джон Стоунс и Рияд Махрез получили передышку. Благодаря этому с первых минут появились Фабиан Дельф, Николас Отаменди, Илкай Гюндоган, Лерой Сане.

Не изменяя себе, "Сити" мощно начал матч и забил два быстрых гола. Сперва Давид Сильва на ближней штанге в касание замкнул прострел Рахима Стерлинга с правого края штрафной — 0:1. А затем отличился и сам Стерлинг, во вратарской откликнувшись на передачу Лероя Сане — 0:2.

С двумя голами преимущества "горожане" чувствовали себя предельно уверенно, став чуть реже создавать моменты. Однако это не помешало им сделать счет разгромным на 34-й минуте, когда Сане вблизи ворот издевательски усадил на пятую точку Фабиана Бальбуэну и левой ногой поразил цель — 0:3.

Второй тайм матча на Лондонском стадионе стал формальностью. "Сити" имел шансы забить еще, но предпочитал особо не напрягаться. "Вест Хэм" создал пару неплохих моментов, включая попадание Мичейла Антонио в штангу, однако интрига так и не возродилась.

Уже в компенсированное время Сане установил окончательный счет, вознаградив зрителей, оставшихся у экранов и на стадионе до конца — 0:4.

Международный перерыв ничуть не повлиял на ту великолепную форму, которую набрал "Сити" в последние недели. "Горожане" явно не сыграли в полную силу, но даже этого оказалось достаточно для очередной убедительной победы.

"Вест Хэм" — "Манчестер Сити". Отчет о матче



Метки Вест Хэм, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 24.11.2018 20:05

Количество просмотров Просмотров: 567

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  1. slash-lfc 24.11.2018 20:28 # slash-lfc
    Ору. Новость чемпионов в хуй не ставят))

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  2. only--liverpool 24.11.2018 20:25 # only--liverpool
    Можно здесь посрать (навалить кучу)?

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  3. mc-od 24.11.2018 20:22 # mc-od
    Машина.

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  4. skychnie-oboi 24.11.2018 20:17 # skychnie-oboi
    Нормально Миха вас под шконкой тут держит)

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  5. mancityman 24.11.2018 20:13 # mancityman
    КОРОЛИ !!!

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  6. bes-ter 24.11.2018 20:10 # bes-ter
    Вэст Хаму в последние годы всегда тяжко против Сити играть.

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  7. chr1s8rown 24.11.2018 20:09 # chr1s8rown
    эти хитрожоппы наверняка обходят допинг тест как делают с ффп

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  8. griezmann 24.11.2018 20:08 # griezmann
    КОРОЛИ !!!

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