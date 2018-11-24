"Ливерпуль" разгромил на выезде "Уотфорд"

"Ливерпулю" пришлось хорошо потрудиться и пережить несколько неприятных моментов, чтобы отпраздновать крупную победу в гостях у "Уотфорда" — 0:3.

В стартовом составе "шершней" относительно предыдущего матча появились Адам Мазина, Этьен Капу и Трой Дини, заменив Хосе Холебаса, Натаниэля Чалобу и Исаака Саксесса.



У "красных" Деян Ловрен и Джордан Хендерсон вышли вместо Джо Гомеса и Фабиньо.



Уже на второй минуте мяч побывал в воротах. Вингер домашней команды Жерар Деулофеу убежал на свидание с Алиссоном и хладнокровно поразил цель, однако лайнсмен корректно зафиксировал офсайд.



В дальнейшем "Уотфорд" регулярно огрызался, несмотря на то, что контроль над мячом и территорией был у гостей. При этом каких-то очень опасных моментов не возникало.



Однако в заключительные 15 минут тайма игра оживилась, и обоим голкиперам пришлось показать себя во всей красе. Алиссон отразил классный удар Роберто Перейры с подъема внешней стороной стопы из пределов штрафной, а его коллега Бен Фостер отметился сразу несколькими сейвами, включая пойманный в нижнем углу мяч после попытки пробить головой Мохамеда Салаха.



После перерыва "Ливерпуль" увеличил давление на чужие ворота. "Шершням" пришлось много обороняться, однако возможностей для прицельных ударов они почти не давали.



И все-таки "красные" добились своего. На 67-й минуте Роберто Фирмино отличной разрезающей передачей нашел Мане на левом краю, а Садио выполнил пас в центр на Салаха, который нанес удар в касание — 0:1.



Пока хозяева думали, как перестроить свою игру, гости забили второй гол и сняли все вопросы об исходе матча. Это Трент Александер-Арнольд великолепно исполнил штрафной удар на 76-й минуте, обведя стенку — 0:2.



Одним из последних аккордов матча стала вторая желтая карточка Хендерсона на 82-й минуте, однако это никак не повлияло на результат. Более того, на предпоследней минуте Фирмино даже сделал счет разгромным, сыграв головой на добивании — 0:3.



"Уотфорд" неплохо огрызался в первом тайме, но во втором перестал показывать зубы. "Ливерпуль" дожал соперника и вновь показал свое умение добиваться результата при неважной игре.



"Уотфорд" — "Ливерпуль". Отчет о матче