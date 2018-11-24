"Ливерпуль" разгромил на выезде "Уотфорд"
"Ливерпулю" пришлось хорошо потрудиться и пережить несколько неприятных моментов, чтобы отпраздновать крупную победу в гостях у "Уотфорда" — 0:3.
В стартовом составе "шершней" относительно предыдущего матча появились Адам Мазина, Этьен Капу и Трой Дини, заменив Хосе Холебаса, Натаниэля Чалобу и Исаака Саксесса.
У "красных" Деян Ловрен и Джордан Хендерсон вышли вместо Джо Гомеса и Фабиньо.
Уже на второй минуте мяч побывал в воротах. Вингер домашней команды Жерар Деулофеу убежал на свидание с Алиссоном и хладнокровно поразил цель, однако лайнсмен корректно зафиксировал офсайд.
В дальнейшем "Уотфорд" регулярно огрызался, несмотря на то, что контроль над мячом и территорией был у гостей. При этом каких-то очень опасных моментов не возникало.
Однако в заключительные 15 минут тайма игра оживилась, и обоим голкиперам пришлось показать себя во всей красе. Алиссон отразил классный удар Роберто Перейры с подъема внешней стороной стопы из пределов штрафной, а его коллега Бен Фостер отметился сразу несколькими сейвами, включая пойманный в нижнем углу мяч после попытки пробить головой Мохамеда Салаха.
После перерыва "Ливерпуль" увеличил давление на чужие ворота. "Шершням" пришлось много обороняться, однако возможностей для прицельных ударов они почти не давали.
И все-таки "красные" добились своего. На 67-й минуте Роберто Фирмино отличной разрезающей передачей нашел Мане на левом краю, а Садио выполнил пас в центр на Салаха, который нанес удар в касание — 0:1.
Пока хозяева думали, как перестроить свою игру, гости забили второй гол и сняли все вопросы об исходе матча. Это Трент Александер-Арнольд великолепно исполнил штрафной удар на 76-й минуте, обведя стенку — 0:2.
Одним из последних аккордов матча стала вторая желтая карточка Хендерсона на 82-й минуте, однако это никак не повлияло на результат. Более того, на предпоследней минуте Фирмино даже сделал счет разгромным, сыграв головой на добивании — 0:3.
"Уотфорд" неплохо огрызался в первом тайме, но во втором перестал показывать зубы. "Ливерпуль" дожал соперника и вновь показал свое умение добиваться результата при неважной игре.
"Уотфорд" — "Ливерпуль". Отчет о матче
24.11.2018 19:55
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Последние комментарии:
Сайдшоу Боб опять симулирует ехехехехех.
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Че там пенсы? Больше всех пздли, теперь кушайте свой же кал
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Мората собственно не расторопно играет на острие атаки, все чаще наблюдается как летит мяч .
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А хули Сарри-то бесится? Играть против петухов с нашими успехами в защите и ставить импотента в атаку - что-то похожее на прошлогодний матч на Этихаде, когда Конте боялся проиграть разгромно
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По-моему Кепа просто не увидел желтый мяч потому что он слился с желтой формой своих, я дажк на повторе с камеры за воротами мяч не сразу нашел
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Безвизг, ты норм собираешь даже оффлайн,Красава.
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очень жаль, что такой адекватный коуч как сарри попал в такую хуету как челси(
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Ждём комменты далбаебика не о синей помойке, а Ливерпуле и превосходстве Сити, ахахахах))
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Что то мне жаль стало Кепу.Парень молодой видимо не собрался.
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говорят Кантэ в запасе остался топарик ))
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безвизг, мне порцию пломбира оформи быстра блеать азазаза
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королевы Лондона расслабили пилотку наконец-то. Удачи в ЛЕ
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унижение челси, салага стоит 3ей штангой)
хазард, кста, норм ныряет, готовится к испании))
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Просто рвут пердаки пенсам.
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Сарри дебик. Так и будут все крепкие команды иметь Челси, пока в защите будет играть гoвнoлуис, а в опорке гoвнoжоржиньо, а Канте будет заниматься херней не на своей позиции.
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Щас Кепа "поплывет"... накидывайте
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Чет зашкварно вообще летят
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ахахахах КЕПААА
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кеееепаааа
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Вратарь за 85 млн, ростом 195 стоит на месте
Орууууу
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