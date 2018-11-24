"Ливерпуль" разгромил на выезде "Уотфорд"

Трент Александер-Арнольд "Ливерпулю" пришлось хорошо потрудиться и пережить несколько неприятных моментов, чтобы отпраздновать крупную победу в гостях у "Уотфорда" — 0:3.

В стартовом составе "шершней" относительно предыдущего матча появились Адам Мазина, Этьен Капу и Трой Дини, заменив Хосе Холебаса, Натаниэля Чалобу и Исаака Саксесса.

У "красных" Деян Ловрен и Джордан Хендерсон вышли вместо Джо Гомеса и Фабиньо.

Уже на второй минуте мяч побывал в воротах. Вингер домашней команды Жерар Деулофеу убежал на свидание с Алиссоном и хладнокровно поразил цель, однако лайнсмен корректно зафиксировал офсайд.

В дальнейшем "Уотфорд" регулярно огрызался, несмотря на то, что контроль над мячом и территорией был у гостей. При этом каких-то очень опасных моментов не возникало.

Однако в заключительные 15 минут тайма игра оживилась, и обоим голкиперам пришлось показать себя во всей красе. Алиссон отразил классный удар Роберто Перейры с подъема внешней стороной стопы из пределов штрафной, а его коллега Бен Фостер отметился сразу несколькими сейвами, включая пойманный в нижнем углу мяч после попытки пробить головой Мохамеда Салаха.

После перерыва "Ливерпуль" увеличил давление на чужие ворота. "Шершням" пришлось много обороняться, однако возможностей для прицельных ударов они почти не давали.

И все-таки "красные" добились своего. На 67-й минуте Роберто Фирмино отличной разрезающей передачей нашел Мане на левом краю, а Садио выполнил пас в центр на Салаха, который нанес удар в касание — 0:1.

Пока хозяева думали, как перестроить свою игру, гости забили второй гол и сняли все вопросы об исходе матча. Это Трент Александер-Арнольд великолепно исполнил штрафной удар на 76-й минуте, обведя стенку — 0:2.

Одним из последних аккордов матча стала вторая желтая карточка Хендерсона на 82-й минуте, однако это никак не повлияло на результат. Более того, на предпоследней минуте Фирмино даже сделал счет разгромным, сыграв головой на добивании — 0:3.

"Уотфорд" неплохо огрызался в первом тайме, но во втором перестал показывать зубы. "Ливерпуль" дожал соперника и вновь показал свое умение добиваться результата при неважной игре.

"Уотфорд" — "Ливерпуль". Отчет о матче



Метки Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 24.11.2018 19:55

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Последние комментарии:




  1. slash-lfc 24.11.2018 20:52 # slash-lfc
    Сайдшоу Боб опять симулирует ехехехехех.

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  2. firmino9 24.11.2018 20:52 # firmino9
    Че там пенсы? Больше всех пздли, теперь кушайте свой же кал

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  3. girasimus 24.11.2018 20:52 # girasimus
    Мората собственно не расторопно играет на острие атаки, все чаще наблюдается как летит мяч .

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  4. ry-l 24.11.2018 20:50 # ry-l
    А хули Сарри-то бесится? Играть против петухов с нашими успехами в защите и ставить импотента в атаку - что-то похожее на прошлогодний матч на Этихаде, когда Конте боялся проиграть разгромно

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  5. fly-emir 24.11.2018 20:50 # fly-emir
    По-моему Кепа просто не увидел желтый мяч потому что он слился с желтой формой своих, я дажк на повторе с камеры за воротами мяч не сразу нашел

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  6. moneymaker 24.11.2018 20:50 # moneymaker
    Безвизг, ты норм собираешь даже оффлайн,Красава.

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  7. kos9k 24.11.2018 20:50 # kos9k
    очень жаль, что такой адекватный коуч как сарри попал в такую хуету как челси(

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  8. slash-lfc 24.11.2018 20:49 # slash-lfc
    Ждём комменты далбаебика не о синей помойке, а Ливерпуле и превосходстве Сити, ахахахах))

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  9. skychnie-oboi 24.11.2018 20:48 # skychnie-oboi
    Что то мне жаль стало Кепу.Парень молодой видимо не собрался.

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  10. reams 24.11.2018 20:48 # reams
    говорят Кантэ в запасе остался топарик ))

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  11. kos9k 24.11.2018 20:47 # kos9k
    безвизг, мне порцию пломбира оформи быстра блеать азазаза

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  12. spartan 24.11.2018 20:47 # spartan
    королевы Лондона расслабили пилотку наконец-то. Удачи в ЛЕ

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  13. alexomck 24.11.2018 20:47 # alexomck
    унижение челси, салага стоит 3ей штангой)
    хазард, кста, норм ныряет, готовится к испании))

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  14. girasimus 24.11.2018 20:47 # girasimus
    Просто рвут пердаки пенсам.

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  15. role-playin 24.11.2018 20:47 # role-playin
    Сарри дебик. Так и будут все крепкие команды иметь Челси, пока в защите будет играть гoвнoлуис, а в опорке гoвнoжоржиньо, а Канте будет заниматься херней не на своей позиции.

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  16. only--liverpool 24.11.2018 20:47 # only--liverpool
    Щас Кепа "поплывет"... накидывайте

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  17. ry-l 24.11.2018 20:47 # ry-l
    Чет зашкварно вообще летят

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  18. invincible141ars 24.11.2018 20:47 # invincible141ars
    ахахахах КЕПААА

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  19. dexter 24.11.2018 20:47 # dexter
    кеееепаааа

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  20. mikkiynwa 24.11.2018 20:47 # mikkiynwa
    Вратарь за 85 млн, ростом 195 стоит на месте
    Орууууу

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