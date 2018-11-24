Леандро Троссард на радаре у "Арсенала"

Агент нападающего "Генка" Леандро Троссарда подтвердил интерес "Арсенала" к своему клиенту.

23-летний Троссард давно считается большим талантом у себя на родине в Бельгии, но особенно впечатляюще выглядит в этом сезоне, забив 11 голов в 19 матчах.



За успехами Леандро внимательно следит "Арсенал", который находится в поисках усиления линии нападения из-за тяжелой травмы Данни Уэлбека. Теперь "канониры" могут активизировать свой интерес к Троссарду в январе или по окончании сезона.



"Я контактировал с представителями "Арсенала" и "Тоттенхэма". У "шпор" никто не подтвердил, что они рассматривают Троссарда в качестве потенциального новичка, но в "Арсенале" они это сделали".



"Они сказали мне, что Леандро обладает очень интересным профилем для них, и они внимательно следят за ним с августа. Они также добавили, что ему будет лучше остаться в "Генке" еще на год. Телефонный разговор они завершили словами о том, что продолжат внимательно за ним наблюдать", — цитирует агента Джози Комхаира Daily Mirror.