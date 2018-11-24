Педро одобряет стиль Сарри

Вингер "Челси" Педро считает, что стиль главного тренера Маурицио Сарри особенно хорош для атакующих игроков.

После ухода Антонио Конте минувшим летом "синие" быстро приспособились к требованиям его преемника и вот уже 18 матчей с учетом всех соревнований не знают поражений.



Помимо достойных результатов, "Челси" демонстрирует весьма зрелищную и атакующую игру. В такой футбол Педро нравится играть гораздо больше, чем в футбол Конте.



"Этот стиль очень хорош для атакующих игроков, и я получаю от него большое удовольствие. Мы передаем мяч, очень высоко прессингуем, а после возврата себе мяча движемся очень быстро к чужим воротам".



"Это очень хорошо для меня и других игроков. Это другой стиль и другие идеи. С Маурицио то и другое стало более атакующим. Я предпочитаю играть именно так, потому что для нападающего важно быть ближе к штрафной, чтобы забивать голы", — сообщил Педро официальному веб-сайту "Челси".