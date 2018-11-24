Дрогба открыт к тренерской работе
Легенда "Челси" Дидье Дрогба убежден, что у него есть задатки, чтобы стать успешным тренером.
В минувшую среду Дрогба официально поставил точку в своей 20-летней карьере профессионального футболиста. Свои лучшие годы Дидье провел в "Челси", с которым выиграл четыре титула Премьер-Лиги, четыре Кубка Англии, три Кубка Лиги и Лигу Чемпионов.
В бытность игроком ивуарийцу довелось поработать со множеством классных тренеров, и теперь и сам Дрогба задумывается о тренерской карьере.
"Это возможно — благодаря тем тренерам, с которыми я пересекался. Я поработал со множеством тренеров, которые обладают различными навыками, различными подходами, и я поиграл со множеством хороших игроков, которые понимают футбол".
"Я столь многому научился, поэтому тренерская работа — вариант для меня, хороший вариант".
"Когда ты пересекаешься с тренерами вроде Моуриньо, Анчелотти и игроками вроде Фрэнка Лэмпарда, Джона Терри, Михаэля Баллака, Петра Чеха, это многому тебя учит".
"Ты получаешь такой огромный опыт в раздевалке, что тренерская работа определенно является вариантом для тебя. Почему нет? Думаю, я бы неплохо справился", — сообщил Дрогба Soccer AM.
24.11.2018 17:00
Просмотров: 601
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ну не
Негры не могут
(ответить)
Нахуя он побрился?
(ответить)
тренером с прошлой причей воспринимать серьёзно не будут, посему надо как в 8 миле или как Зизу.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий