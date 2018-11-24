Дрогба открыт к тренерской работе

Дидье Дрогба Легенда "Челси" Дидье Дрогба убежден, что у него есть задатки, чтобы стать успешным тренером.

В минувшую среду Дрогба официально поставил точку в своей 20-летней карьере профессионального футболиста. Свои лучшие годы Дидье провел в "Челси", с которым выиграл четыре титула Премьер-Лиги, четыре Кубка Англии, три Кубка Лиги и Лигу Чемпионов.

В бытность игроком ивуарийцу довелось поработать со множеством классных тренеров, и теперь и сам Дрогба задумывается о тренерской карьере.

"Это возможно — благодаря тем тренерам, с которыми я пересекался. Я поработал со множеством тренеров, которые обладают различными навыками, различными подходами, и я поиграл со множеством хороших игроков, которые понимают футбол".

"Я столь многому научился, поэтому тренерская работа — вариант для меня, хороший вариант".

"Когда ты пересекаешься с тренерами вроде Моуриньо, Анчелотти и игроками вроде Фрэнка Лэмпарда, Джона Терри, Михаэля Баллака, Петра Чеха, это многому тебя учит".

"Ты получаешь такой огромный опыт в раздевалке, что тренерская работа определенно является вариантом для тебя. Почему нет? Думаю, я бы неплохо справился", — сообщил Дрогба Soccer AM.



Метки Дрогба, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.11.2018 17:00

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  1. theo-zm 24.11.2018 18:07 # theo-zm
    Ну не
    Негры не могут

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  2. ccchelsea 24.11.2018 17:11 # ccchelsea
    Нахуя он побрился?

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  3. gidro-met 24.11.2018 17:05 # gidro-met
    тренером с прошлой причей воспринимать серьёзно не будут, посему надо как в 8 миле или как Зизу.

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