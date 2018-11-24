Каррагер предупредил "Тоттенхэм" о риске лишиться Почеттино

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер предупредил "Тоттенхэм" о риске лишиться своего главного тренера Маурисио Почеттино.

Перед началом этого сезона "шпоры" стали единственным клубом в истории Премьер-Лиги, не подписавшим ни одного новичка в летнее трансферное окно, хотя предыдущую кампанию Почеттино завершал с призывом к президенту клуба Даниэлю Леви "быть смелым и идти на риски".



Вопреки всем сложностям, включая травмы ключевых игроков и задержку со строительством нового сезона, Почеттино держит "Тоттенхэм" в непосредственной близости от вершины Премьер-Лиги в этом сезоне, однако Каррагер считает, что без крупных инвестиций Маурисио надолго не задержится.



"Настанет момент — скорее всего уже в обозримом будущем — когда Маурисио Почеттино окажется перед самой большой дилеммой в своей тренерской карьере".



"Следует ли ему сохранить верность долгосрочному плану "Тоттенхэма", продолжая работу над моделью прогрессивного роста, которая так устраивает Даниэля Леви? Или близок момент, когда Почеттино прислушается к тем, кто напоминает ему, что он остается одним из самых желанных тренеров в мире, который гарантированно будет в шорт-листе любого большого клуба Европы?"



"Он должен быть привлекателен для этих клубов, где эволюционный процесс проходит быстрее благодаря заявлениям о намерениях через трансферный рынок. Но в данный момент его преданность "Тоттенхэму" не подлежит сомнению".



"Настанет момент, когда тренер, на которого есть спрос — как и игрок топ-уровня — спросит себя, а движется ли его карьера вперед с той скоростью, как он того хочет и нуждается".



"По этой причине нынешний сезон кажется определяющим для Почеттино в "Тоттенхэме". Это сезон, когда клуб должен начать удовлетворять амбиции своего самого ценного актива".



"Тоттенхэм" никогда бы не смог развиваться со скоростью своих более богатых конкурентов в лице "Челси" и "Манчестер Сити", но после трех лет подряд в топ-4 Почеттино имеет право в приватном порядке спросить, а действительно ли клуб делает все возможное, чтобы обеспечить ему лучшие шансы на успех?"



"Эта эра рискует войти в историю как эра упущенных возможностей для "шпор", если мы вспомним, как "шпоры" навязали борьбу "Лестеру" два года назад и как они финишировали позади "Челси" в 2017", — пишет Каррагер в своей колонке в The Telegraph.