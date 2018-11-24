Гвардиола открыт к новому контракту с "Сити"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что открыт к идее продлить свой контракт за пределы 2021 года.
Оформив чемпионство в Премьер-Лиге с рекордным количеством очков, в мае Гвардиола заключил с "горожанами" новый трехлетний контракт.
Таким образом, Хосеп получил возможность сделать "Сити" своей самой продолжительной работой на одном месте — после четырех лет в "Барселоне" и трех лет в "Баварии". Однако каталонец допускает, что его пребывание на "Этихад" не ограничится пятью сезонами.
"Я вполне допускаю это. Если все будет хорошо, я проведу здесь больше времени".
"Каждый о чем-то мечтает, и когда я был маленьким мальчиком, у меня были свои мечты — некоторые из них исполнились, а некоторые нет. Я говорил, что в будущем могу поработать с какой-нибудь сборной. Кто знает, может быть я передумаю, но в данный момент я полностью сосредоточен на своей работе здесь", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.
24.11.2018 15:00
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лохотронщик решил и дальше доить черномазых
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Премьер лига еще не видела доселе такого гениального тренера, который бы ставил такой завораживающий, фантастический и продуманный футбол. Доктор атакующих наук, профессор
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