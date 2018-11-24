Моуриньо уверен, что за заговором против Де Хеа стоит Касильяс

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо намекнул, что за кампанией против голкипера Давида Де Хеа в сборной Испании стоит его бывший подопечный по "Реалу" Икер Касильяс.

Последние месяцы стали сущим кошмаром для испанской сборной, которая повалилась на Чемпионате Мира в России и не смогла выйти в плей-офф Лиги Наций. Главным козлом отпущения в этой ситуации медиа сделали Де Хеа.



Вот уже целую неделю Давида нещадно критикуют за пропущенный в концовке матча против сборной Хорватии гол, из-за чего испанцы потерпели поражение в Загребе со счетом 3:2. В результате Де Хеа уступил место в воротах сборной Кепе Аррисабалаге на товарищескую встречу с Боснией тремя днями позже.



Одна из испанских газет даже провела голосование, результаты которого показывают, что болельщики хотят возвращения на роль первого номера 37-летнего Касильяса. По мнению Моуриньо, за этой кампанией стоит сам Икер.



"Вы знаете, почему Давида критикуют в Испании? А я знаю. Потому что есть некто очень влиятельный, кто помышляет о том, чтобы снова запрыгнуть в состав сборной. Однако я думаю, очень сложно сделать это, когда впереди тебя есть лучший голкипер мира", — цитирует Моуриньо The Telegraph.



Жозе дал понять, что имеет ввиду именно Касильяса, также прокомментировав недавнее интервью Икера, в котором испанец заявил, что в свое время должен был воспротивиться решению Моуриньо усадить его на лавку "Реала".



"Когда он говорит, что никогда не противоречил мне, это неправда. Он делал это так, как никто не делает лучше него — секретно", — добавил Моуриньо.