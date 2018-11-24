Моуриньо уверен, что за заговором против Де Хеа стоит Касильяс

Давид Де Хеа Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо намекнул, что за кампанией против голкипера Давида Де Хеа в сборной Испании стоит его бывший подопечный по "Реалу" Икер Касильяс.

Последние месяцы стали сущим кошмаром для испанской сборной, которая повалилась на Чемпионате Мира в России и не смогла выйти в плей-офф Лиги Наций. Главным козлом отпущения в этой ситуации медиа сделали Де Хеа.

Вот уже целую неделю Давида нещадно критикуют за пропущенный в концовке матча против сборной Хорватии гол, из-за чего испанцы потерпели поражение в Загребе со счетом 3:2. В результате Де Хеа уступил место в воротах сборной Кепе Аррисабалаге на товарищескую встречу с Боснией тремя днями позже.

Одна из испанских газет даже провела голосование, результаты которого показывают, что болельщики хотят возвращения на роль первого номера 37-летнего Касильяса. По мнению Моуриньо, за этой кампанией стоит сам Икер.

"Вы знаете, почему Давида критикуют в Испании? А я знаю. Потому что есть некто очень влиятельный, кто помышляет о том, чтобы снова запрыгнуть в состав сборной. Однако я думаю, очень сложно сделать это, когда впереди тебя есть лучший голкипер мира", — цитирует Моуриньо The Telegraph.

Жозе дал понять, что имеет ввиду именно Касильяса, также прокомментировав недавнее интервью Икера, в котором испанец заявил, что в свое время должен был воспротивиться решению Моуриньо усадить его на лавку "Реала".

"Когда он говорит, что никогда не противоречил мне, это неправда. Он делал это так, как никто не делает лучше него — секретно", — добавил Моуриньо.



Метки Де Хеа, Касильяс, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, сборная Испании

Автор mihajlo   

Дата 24.11.2018 13:00

Количество просмотров Просмотров: 2477

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. frisby 24.11.2018 15:21 # frisby
    стандартная тактика цыгана - когда его автобус в гавне на 8 месте - он всеми путями отвлекает внимание по этому факту разглагольствованием про то что его не касается..такой же дырявый пизараз и KOJAN анальный баклажан.

    (ответить)

  2. lfcynwa 24.11.2018 14:38 # lfcynwa
    Муо конечно такой моу
    Касильяса он тогда знатно слил из реала, 3,14дорас

    (ответить)

  3. naby-keita 24.11.2018 14:13 # naby-keita
    у Жозе Мавринья кукуха поехала, давно заметил

    (ответить)

  4. ry-l 24.11.2018 13:38 # ry-l
    Вы знаете, почему Давида критикуют в Испании? А я знаю.

    Источник: http://fapl.ru/posts/66861/?c=1

    Нда, старость - не радость... Маразм крепчал.

    (ответить)

  5. denissimo666 24.11.2018 13:21 # denissimo666
    Шарлатан потиху параноит)))

    (ответить)

  6. staryi-eblan 24.11.2018 13:09 # staryi-eblan
    Де Хеа никогда не был "лучшим голкипером мира", только в Апл он лучший и то, как видим, в последнее время его дырявят неслабо и свой уровень опустил ниже

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: