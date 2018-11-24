Сарри понимает, что ему не удержаться в "Челси" без трофеев

Наставник "Челси" Маурицио Сарри заявил, что для него будет непозволительно долгое время оставаться без трофеев — в отличие от коллеги из "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

За свою предыдущую тренерскую карьеру Сарри не выиграл ни одного трофея, однако, соглашаясь на работу с "синими", Маурицио с самого начала понимал, что здесь ему придется побеждать, потому что руководство "Челси" не такое терпеливое, как руководство "Тоттенхэма".



"Позволили ли мне провести четыре года в "Челси" без трофеев? Я не думаю, что это было бы возможно, но я не знаю точно. Это зависит от клуба — клубу может быть важнее побеждать, а может быть важнее улучшать игроков".



"Предваряя ваш вопрос, скажу, что я хочу что-нибудь выиграть. Поэтому мне нужно сделать это как можно скорее. Иногда у тебя есть условия для побед, иногда — нет".



"Может быть, сейчас у Почеттино не условий для побед. В Премьер-Лиге есть одна команда, которая определенно сильнее. А, может, и две. Поэтому очень сложно побеждать, когда ты не являешься лучшей командой. Иногда побеждать сложно, даже когда ты являешься лучшей командой. Но когда нет, это еще сложнее".



"Для меня очевидно лишь то, что Почеттино является очень важным тренером, с трофеем или без", — приводит слова Сарри The Telegraph.