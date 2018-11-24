Почеттино считает "Челси" принципиальнейшим соперником "Тоттенхэма"

Маурисио Почеттино Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино считает, что теперь наиболее принципиальным соперником его клуба является уже не "Арсенал", а "Челси".

В последние годы историческое соперничество "шпор" и "канониров" потеряло свою прежнюю остроту из-за того, что команды перестали быть прямыми конкурентами, каждая решая свою турнирную задачу.

Поэтому теперь Почеттино видит своим злейшим соперником "Челси", который в преддверии субботнего матча на "Уэмбли" имеет всего одно очко преимущества над "Тоттенхэмом" в Премьер-Лиге.

"Наши болельщики хотят большего с каждым сезоном, и это хороший сигнал. Когда речь заходит о принципиальном соперничестве, ты всегда смотришь на команды, которые находятся выше тебя".

"Для нас "Челси", "Арсенал" и "Вест Хэм" всегда были нашими главным соперниками. Но я думаю, в последнее время это немного изменилось из-за занимаемых командами позиций в таблице".

В последние несколько лет "Челси" всегда был выше, тогда как "Арсенал", после 21 или 22 лет, снова и снова остается ниже нас", — цитирует Почеттино Daily Mirror.



Метки Почеттино, Премьер-Лига, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.11.2018 11:00

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  1. abse 24.11.2018 12:24 # abse
    Смелое заявление.
    Посмотрим что скажет когда из команды уйдут алли, эриксен и кейн.
    Предполагаю что скажет: Теперь наш принципиальный соперник - это фулхэм :D

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  2. chebrec 24.11.2018 11:14 # chebrec
    Арсенал уже не тот(((((

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  3. kowevoy 24.11.2018 11:06 # kowevoy
    Ухх, подорвал ггшникам !

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  4. tot35 24.11.2018 11:03 # tot35
    Ты ахуел. Очень скоро будешь хуй сосать Арсеналу. Дважды

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