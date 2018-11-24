Почеттино считает "Челси" принципиальнейшим соперником "Тоттенхэма"
Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино считает, что теперь наиболее принципиальным соперником его клуба является уже не "Арсенал", а "Челси".
В последние годы историческое соперничество "шпор" и "канониров" потеряло свою прежнюю остроту из-за того, что команды перестали быть прямыми конкурентами, каждая решая свою турнирную задачу.
Поэтому теперь Почеттино видит своим злейшим соперником "Челси", который в преддверии субботнего матча на "Уэмбли" имеет всего одно очко преимущества над "Тоттенхэмом" в Премьер-Лиге.
"Наши болельщики хотят большего с каждым сезоном, и это хороший сигнал. Когда речь заходит о принципиальном соперничестве, ты всегда смотришь на команды, которые находятся выше тебя".
"Для нас "Челси", "Арсенал" и "Вест Хэм" всегда были нашими главным соперниками. Но я думаю, в последнее время это немного изменилось из-за занимаемых командами позиций в таблице".
В последние несколько лет "Челси" всегда был выше, тогда как "Арсенал", после 21 или 22 лет, снова и снова остается ниже нас", — цитирует Почеттино Daily Mirror.
24.11.2018 11:00
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Последние комментарии:
Смелое заявление.
Посмотрим что скажет когда из команды уйдут алли, эриксен и кейн.
Предполагаю что скажет: Теперь наш принципиальный соперник - это фулхэм :D
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Арсенал уже не тот(((((
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Ухх, подорвал ггшникам !
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Ты ахуел. Очень скоро будешь хуй сосать Арсеналу. Дважды
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