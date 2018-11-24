Эриксен — любимый игрок Сарри в "Тоттенхэме"

Наставник "Челси" Маурицио Сарри признался, что из всех игроков "Тоттенхэма" ему особенно нравится полузащитник Кристиан Эриксен.

В прошлом году Антонио Конте, предшественник Сарри, назвал бомбардира "шпор" Харри Кейна нападающим своей мечты.



"Если бы я мог купить одного нападающего, это был бы Кейн", — говорил Конте.



Однако у Сарри есть свое мнение на этот счет. В преддверии матча Премьер-Лиги на "Уэмбли" Маурицио назвал своего любимого игрока из состава соперника.



"Конечно, в данный момент Харри Кейн является лучшим английским нападающим, поэтому он очень важный игрок, но я назову другое имя. Мне очень нравится Эриксен, потому что он очень умный игрок".



"Он очень техничный игрок. Он умеет играть в полузащите и забивает по восемь-девять голов за сезон. Думаю, он очень важный игрок. Мне он очень нравится, но я говорю об игроке "Тоттенхэма" без какой-либо привязки к трансферному окну, я просто отвечаю на вопрос", — цитирует Сарри Goal.