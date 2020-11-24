Моуриньо ездил в Брюссель ради Лукаку, а не ради Алдервейрелда

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо рассказал, что ездил в Брюссель на прошлой неделе ради нападающего Ромелу Лукаку, а не ради скаутской миссии.

Ни Лукаку, ни его одноклубник Маруан Феллайни не смогли помочь сборной Бельгии против Исландии на прошлой неделе по причине травм, поэтому пресса заподозрила, что визит Моуриньо на матч Лиги Наций обусловлен его интересом к защитнику "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелду в преддверии возобновления трансферного окна.



Однако в реальности Жозе совершил эту поездку лишь для того, чтобы поддержать Лукаку, который не забивает за "Юнайтед" с 15 сентября — 10 матчей кряду.



"Я ездил, чтобы быть с ним в фундаментальном смысле, посмотреть на его ситуацию и его травму".



"Роберто Мартинес даже пригласил меня увидеться с ним, но я решил этого не делать, потому что мне не нравится отвлекать людей от работы перед матчами. Однако я разговаривал с Роберто по телефону, чтобы попытаться понять проблему и способы ее решения".



"Кроме того, мне нравится смотреть футбол. Я был в Лондоне, а это всего в паре часов езды, поэтому я легко на это решился", — цитирует Моуриньо Daily Mail.