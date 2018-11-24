Клопп уверен, что игроки больше не считают "Ливерпуль" трамплином в топ-клуб

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп убежден, что игроки перестали рассматривать "красных" как трамплин в более серьезный клуб.

В предыдущие 10 лет "Ливерпуль" неоднократно оказывался бессилен помешать уходу своих звезд из клуба. Хаби Алонсо, Фернандо Торрес, Луис Суарес, Рахим Стерлинг и Филиппе Коутиньо — лишь некоторые, кто уезжал с "Энфилда", чтобы реализовать свои спортивные амбиции и удовлетворить жажду трофеев.

Однако подписание нового контракта с нападающим Садио Мане, виды на которого имел "Реал", убедило Клоппа в том, что ситуация изменилась. Юрген считает, что теперь "Ливерпуль" больше не воспринимается игроками как перевалочный пункт на пути к вершине.

"Когда игрок находится в очень хорошем моменте своей карьеры, и тебе удается продлить его контракт, это больше, чем приобретение. Это послание. И я рад этому".

"Это показывает, что восприятие клуба слегка изменилось в последние годы. В предыдущие годы неоднократно бывало, что игроки, находясь в очень хорошем периоде, чувствовали, что им нужно покинуть клуб, чтобы сделать следующий шаг. Теперь наши парни чувствуют, что они могут сделать этот следующий шаг здесь. Это хорошо".

"Это наше послание в этой ситуации. Все мы знаем, что эти игроки могли бы зарабатывать кучу денег во многих клубах мира. Но дело не в этом. Дело в том, что они чувствуют: они в правильном клубе для этого момента времени. Для меня очевидно, что у них есть это ощущение, и это хорошо".

"Стало ли нашим конкурентам сложнее подписывать наших игроков? Да, конечно. И мы должны убедиться, что так и останется. Мы в ситуации, когда игрокам не хочется уходить. Теперь нам нужно стабильно выступать на своем высочайшем уровень — в этом состоит наш следующий вызов", — цитирует Клоппа The Telegraph.



Метки Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 24.11.2018 09:00

Количество просмотров Просмотров: 104

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. naby-keita 24.11.2018 09:11 # naby-keita
    """"""""""П
    """"""""Р
    """"""О
    """"С
    ""Т
    О

    Т
    ""O
    """"П
    """"""А
    """"""""Р
    """"""""""И

    (ответить)

  2. electric 24.11.2018 09:09 # electric
    Отпускали бесхарактерных слабаков, оставались сильнейшие! Так было, есть и будет. Михажло сегодня работает не важно. Контраст со вчерашним.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: