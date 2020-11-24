Моуриньо не ожидает ухода Санчеса в январе

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо не верит, что нападающий Алексис Санчес попросит отпустить его из клуба в январе.

После своего перехода из "Арсенала" в январе Санчес забил лишь четыре гола в 29 матчах. Поговаривают, что Алексис не чувствует себя счастливым на "Олд Траффорд" и мечтает поскорее уйти в ПСЖ.



В последнее время Санчес не просто неважно играет, но зачастую вообще не проходит в состав, проигрывая конкуренцию Антони Мартиалю и Джесси Лингарду. Однако Моуриньо убежден, что 29-летнему чилийцу под силу исправить ситуацию.



"Я не думаю, что он уйдет, потому что он никогда не говорил мне, что хочет уйти. Он никогда не говорил мне, что не рад здесь находиться".



"Он играет так, как играет команда. Он прибавляет, как и прибавляет команда. Когда он играет, то вкладывает в игру свой характер, свое желание и пытается быть полезным для команды".



"Может ли он играть лучше? Все мы можем. Я могу быть лучше, он может быть лучше, все игроки могут быть лучше", — приводит слова Моуриньо Sky Sports.