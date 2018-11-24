13-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу 24 ноября семью поединками стартует 13-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БРАЙТОН — ЛЕСТЕР 18:00



В прошлом сезоне "Лестер" стал единственной командой за пределами топ-3, сумевшей обыграть "Брайтон" на "Амекс Стэдиум". Международный перерыв определенно должен был пойти на пользу "лисам" после тяжелейшего психологического потрясения из-за гибели владельца клуба. В этой кампании "чайки" по-прежнему хороши дома и сейчас находятся на пороге третьей кряду победы на своем поле, что стало бы повторением их клубного рекорда в высшем дивизионе. "Лестер" выиграл обе встречи с "Брайтоном" в прошлом сезоне с одинаковым счетом 2:0.



После 12 недель отсутствия с травмой лодыжки снова готов играть полузащитник "Брайтона" Паскаль Гросс. Дэви Проппер восстановился после похожего повреждения. Дейл Стивенс приступает к трехматчевой дисквалификации.



Нападающий "Лестера" Джейми Варди под большим вопросом из-за проблем с пахом. Харри Магуайр вне игры. Джеймсу Мэддисону и Рашиду Геззалю предстоит фитнес-тест.



ВЕСТ ХЭМ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 18:00 Онлайн-трансляция



В трех последних визитах на Лондонский стадион "Манчестер Сити" забил 13 голов и пропустил только один. Если кто-то и знает, как остановить эту машину, то это главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини, из рук которого в свое время Хосеп Гвардиола и принял "горожан". Ранее в этом сезоне "молотобойцам" удалось поставить палку в колеса "Челси" и "Манчестер Юнайтед", а теперь они попытаются сделать то же самое против "Сити". При Гвардиоле "горожане" выиграли все четыре встречи с "Вест Хэмом" в рамках Премьер-Лиги с общим счетом 13:3.



Капитан "Вест Хэма" Марк Нобл возвращается после дисквалификации. Роберт Снодграсс пропустит этот матч после пяти желтых карточек. Джек Уилшир и Энди Кэрролл могут попасть в число запасных. Райан Фредерикс выбыл на три месяца.



"Сити" на срок до трех месяцев лишился защитника Бенжамена Менди. Также вне игры Бернарду Силва, зато Николас Отаменди уже восстановился после травмы ахилла.



УОТФОРД — ЛИВЕРПУЛЬ 18:00 Онлайн-трансляция



В двух предыдущих сезонах "Уотфорд" и "Ливерпуль" регулярно устраивали настоящие спектакли. "Красные" уверенно побеждали дома — 6:1 и 5:0 — но на выезде один раз уступили 3:0, а второй раз сыграли вничью 3:3. В этой кампании подопечные Юргена Клоппа стремятся играть более зрело и прагматично, поэтому очередная голевая феерия под вопросом. "Ливерпуль" одержал девять побед в 11 предыдущих встречах с "шершнями" во всех соревнованиях, семь раз сохранив свои ворота на замке.



Полузащитник "Уотфорда" Этьен Капу снова доступен после дисквалификации. Себастьян Предль и Трой Дини решили свои проблемы со здоровьем.



Из-за небольшой травмы этот матч пропускает полузащитник "Ливерпуля" Адам Лаллана. Джо Хендерсон залечил заднюю поверхность бедра.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — КРИСТАЛ ПЭЛАС 18:00 Онлайн-трансляция



Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо уверен, что восьми оставшихся до Нового года матчей его команде будет достаточно, чтобы ворваться в топ-4. Если это не пустые слова, "красные дьяволы" обязаны побеждать "Кристал Пэлас", который не может выиграть уже семь поединков кряду с учетом всех соревнований, включая шесть поражений. "Юнайтед" выиграл все шесть последних встреч с "орлами".



Лазарет "Юнайтед" совершенно пуст, но Люк Шоу не сыграет из-за перебора желтых карточек.



"Кристал Пэлас" снова может рассчитывать на Джеймса Томкинса, Аарона Ван-Биссаку и Уилфрида Заху. Проблемы Мамаду Сако со спиной незначительны.



ФУЛХЭМ — САУТГЕМПТОН 18:00



После шести поражений подряд в Премьер-Лиге боссы "Фулхэма" решились на смену главного тренера. Дебютировать у руля "дачников" Клаудио Раньери предстоит в противостоянии с "Саутгемптоном", который тоже подумывает поменять Марка Хьюза на кого-нибудь другого. Ирония судьбы еще и в том, что ранее в своей карьере Хьюз провел один сезон в "Фулхэме", но сам ушел из клуба ради реализации своих амбиций. "Дачники" потерпели лишь одно поражение в 14 последних домашних матчах против "святых" в рамках чемпионата.



Левый защитник "Фулхэма" Джо Брайан восстановился после травмы задней поверхности бедра, но его форма вызывает вопросы. Кевин Макдональд и Андре-Франк Замбо-Ангисса вне игры.



Нападающий "Саутгемптона" Данни Ингс под вопросом из-за мышечной травмы. Марио Лемина и Мохамед Эльюнусси имеют шансы вернуться в срок, но Райан Бертран дисквалифицирован.



ЭВЕРТОН — КАРДИФФ 18:00



Последний раз "Кардифф" выигрывал на "Гудисон Парк" еще в 1926 году — за год до своей исторической победы в Кубке Англии. Однако "ласточки" выиграли два из четырех своих последних матчей, прекратив разговоры о себе как о безнадежном аутсайдере. "Эвертону" важно взять свои очки, потому что надвигаются сложнейшие поединки против "Ливерпуля" и "Манчестер Сити", где поживиться баллами будет сложно. В рамках чемпионата "ириски" не знают поражений против "Кардиффа" с 1956 года — три победы и четыре ничьи.



В стартовый состав "Эвертона" готов вернуться Курт Зума, пропустивший матч против "Челси" из-за условий своей аренды. Гульфи Сигурдссон, Андре Гомеш и Адемола Лукман вернулись из своих сборных с небольшими травмами, которые не помешают им сыграть в субботу.



Капитан "Кардиффа" Шон Моррисон готов выйти на поле, несмотря на перелом носа в предыдущем матче. Харри Артер отбыл свою дисквалификацию. Эшли Ричардс может вернуться после травмы задней поверхности бедра.



ТОТТЕНХЭМ — ЧЕЛСИ 20:30 Онлайн-трансляция



Обеим командам предстоит сыграть два лондонских дерби подряд, и главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино уверенно заявил, что именно это — а не против "Арсенала" — является наиболее важным для его команды. Это возможность для "шпор" не только нанести "синим" их первое поражение в этом сезоне Премьер-Лиги, но и обойти "Челси" в таблице. "Тоттенхэм" выиграл три из семи последних встреч с "Челси" в рамках высшего дивизиона — как и в 49 предыдущих.



Защитник "Тоттенхэма" Ян Вертонген восстановился после травмы задней поверхности бедра с готов сыграть впервые за два месяца. Давинсон Санчес отсутствует с аналогичным повреждением. Также в лазарете остаются Киран Триппьер, Данни Роуз и Мусса Дембеле.



Полузащитник "Челси" Матео Ковачич в порядке, несмотря на то, что пропустил матч сборной Хорватии против Англии из-за проблем с лодыжкой.