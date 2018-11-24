УЕФА изучает обвинения в отношении "Манчестер Сити" насчет ФФП

УЕФА изучает озвученные прессой обвинения в отношении "Манчестер Сити" по поводу допущенных в предыдущие годы нарушений правил финансового фейр-плей.

Ранее в ноябре немецкий журнал Der Spiegel опубликовал целую серию материалов о том, что клуб с "Этихад" грубо и систематически нарушал правила ФФП, в конце концов заключив секретное соглашение с УЕФА о чисто формальном наказании.



Во взломанной электронной переписке "горожан", ставшей достоянием Football Leaks, упоминается целый конкретных ряд сделок сомнительного характера. Например, выплата компенсации экс-тренеру "Сити" Роберто Манчини через арабскую "Аль-Джазиру", завышенный спонсорский контракт клуба с авиакомпанией Etihad, а также продажа имиджевых прав на футболистов аффилированной компании Fordham Sports Management для разгрузки зарплатной ведомости.



Как стало известно The Guardian, официально УЕФА пока на начинал расследование в отношении чемпионов Премьер-Лиги, однако футбольные чиновники решили изучить озвученные в прессе обвинения.



По информации издания, УЕФА также рассчитывает на содействие Премьер-Лиги и FA, которые сами обязаны следить за финансовым здоровьем английских клубов.