Премьер-Лига подтвердила сроки зимнего трансферного окна

Премьер-Лига официально подтвердила, что зимнее трансферное окно закроется в 11 часов вечера по местному времени 31 января.

Как отмечает Sky Sports, сроки зимнего трансферного окна 2019 года полностью совпадают с прошлым сезоном. Старт январской кампании будет дан в первую минуту после полуночи 1 января.



Важная деталь заключается в том, что новички, зарегистрированные сразу после открытия окна, не смогут принять участие в матчах 21-го тура, который будет сыгран 1-3 января. Об этом клубы Премьер-Лиги заранее договорились между собой.



Добавим, что два крупнейших трансфера в последнее зимнее окно осуществил "Ливерпуль", продав полузащитника Филиппе Коутиньо в "Барселону" за 142 миллиона фунтов и купив защитника Виргила Ван Дейка у "Саутгемптона" за 75 млн. фунтов.