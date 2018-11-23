Холдинг нацелен на вызов в сборную Англии

Защитник "Арсенала" Роб Холдинг заявил о своих планах получить вызов в сборную Англии после яркого старта сезона.

Минувшим летом будущее Холдинга на "Эмирейтс" было под большим вопросом, однако главный тренер Унаи Эмери решил сохранить Роба, а в аренду отправил Калума Чемберса.



23-летний Холдинг ухватился обеими руками за свой шанс, выходя в стартовом составе на 11 из 13 последних матчей "Арсенала" во всех соревнованиях. Роб чувствует, что показывает лучший футбол в своей карьере и теперь жаждет ворваться в планы наставника англичан Гарета Саутгейта в преддверии плей-офф Лиги Наций.



"Думаю, это мой лучший период в футболке "Арсенала". Я провел 12 матчей подряд на стабильно высоком уровне и играл совсем не потому, что кто-то другой травмировался. Это добавляет тебе уверенности".



"Гарет Саутгейт значительно освежил сборную Англии, введя в состав много молодых парней. Если ты будешь хорошо играть в Премьер-Лиге каждую неделю, то получишь свой шанс в сборной — примеры Каллума Уилсона и Льюиса Данка это доказывают".



"Тебе хочется быть частью того, что они создают. Особенно после такого Чемпионата Мира и приближающегося Евро. Сейчас замечательное время, чтобы выступать за сборную Англии, и нет причин, почему бы я не хотел этого", — сообщил Холдинг Sky Sports.