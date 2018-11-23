Косьелни сыграет за резерв "Арсенала" в понедельник

Капитан "Арсенала" Лоран Косьелни вернется на футбольное поле в понедельник вечером, чтобы сыграть за резервную команду.

Свой последний матч Косьелни сыграл еще в начале мая. То был полуфинал Лиги Европы против "Атлетико", когда Лоран получил травму ахилла.



Еще в октябре 33-летний француз возобновил тренировки с первой командой и с тех пор постепенно увеличивал нагрузку. К настоящему моменту защитник набрал достаточную форму, чтобы сыграть за резерв.



"Косьелни близок к тому, чтобы начать понемногу играть минуты. Сперва мы планируем задействовать его в резервной команде".



"Однако в последние две недели он хорошо занимался с нами, он хорошо себя чувствует и надеется показать хорошую игру за резерв. Он близок и к тому, чтобы сыграть и за нас, но в понедельник сыграет за резерв", — цитирует главного тренера "Арсенала" Унаи Эмери Evening Standard.