Косьелни сыграет за резерв "Арсенала" в понедельник
Капитан "Арсенала" Лоран Косьелни вернется на футбольное поле в понедельник вечером, чтобы сыграть за резервную команду.
Свой последний матч Косьелни сыграл еще в начале мая. То был полуфинал Лиги Европы против "Атлетико", когда Лоран получил травму ахилла.
Еще в октябре 33-летний француз возобновил тренировки с первой командой и с тех пор постепенно увеличивал нагрузку. К настоящему моменту защитник набрал достаточную форму, чтобы сыграть за резерв.
"Косьелни близок к тому, чтобы начать понемногу играть минуты. Сперва мы планируем задействовать его в резервной команде".
"Однако в последние две недели он хорошо занимался с нами, он хорошо себя чувствует и надеется показать хорошую игру за резерв. Он близок и к тому, чтобы сыграть и за нас, но в понедельник сыграет за резерв", — цитирует главного тренера "Арсенала" Унаи Эмери Evening Standard.
23.11.2018 22:00
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Бля Кос постарел ((
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