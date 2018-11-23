Клопп: "Фабиньо не покинет "Ливерпуль"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп повторно развеял слухи о возможной продаже полузащитника Фабиньо.

Ранее на текущей неделе Клопп уже опровергал слухи о том, что он может продать Фабиньо в "Милан", пригласив на место бразильца Кристиана Пулишича из "Боруссии" или Усмана Дембеле из "Барселоны".



Накануне домашнего матча против "Уотфорда" Юрген еще раз коснулся этой темы, дав понять, что возлагает большие надежды на игрока, прибывшего из "Монако" минувшим летом.



"Мы никогда не рассматривали его как покупку на будущее. Он сыграл три из четырех последних матчей или около того — я не уверен на 100 процентов".



"Он играл, и он был хорош, поэтому все в порядке. Наступает самый напряженный период во всем сезоне, и это невероятно, какое количество матчей нам предстоит сыграть".



"Все в порядке, мы с самого начала знали, что ему потребуется время привыкнуть к нашему стилю. В последних матчах он был очень хорош, практически во всем".



"Конечно, он не уйдет. Я не думаю о трансферах, никто из имеющихся игроков от нас не уйдет. Да он и не хочет уходить — просто наш мир настолько безумен, что открывает трансферный рынок после того, как ты не сыграл пять матчей. Мы не имеем к этому отношения", — цитирует Клоппа Evening Standard.