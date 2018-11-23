УЕФА оштрафовал "Юнайтед" на 7 тысяч фунтов

"Манчестер Юнайтед" был оштрафован УЕФА на 8,000 евро (7,080 фунтов) за вторжение болельщиков на футбольное поле во время матча Лиги Чемпионов против "Ювентуса".

Напомним, тот матч, проигранный "красными дьяволами" со счетом 0:1, был отмечен сразу двумя появлениями посторонних на поле, и в обоих случаях болельщики пытались прорваться к нападающему "Ювентуса" Криштиану Роналду, который вернулся на "Олд Траффорд" всего лишь во второй раз после своего ухода из клуба в 2009 году.



Сегодня дисциплинарный комитет УЕФА счел вину "Юнайтед" доказанной и наказал английский клуб штрафом в размере чуть более 7 тыс. фунтов.



Добавим, что после того инцидента "дьяволы" решили пересмотреть свои протоколы безопасности — в рюкзаке у одного из выбежавших на поле болельщиков оказалась детская пластиковая игрушка в форме пистолета.