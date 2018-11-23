Сарри надеется, что Азар последует примеру Канте

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри выразил надежду, что плеймейкер Эден Азар последует примеру Нголо Канте и тоже подпишет новый контракт с клубом.

В пятницу Канте положил конец слухам, сватающим его в "Реал" и ПСЖ, связав свое будущее с "синими" до 2023 года. Также Нголо стал самым высокооплачиваемым игроком команды Сарри и теперь зарабатывает 290 тысяч фунтов в неделю.



Однако Азар с легкостью отберет у Канте звание самого высокооплачиваемого игрока "Челси", если тоже согласится на новый контракт. Сарри не знает, как продвигаются переговоры, но надеется, что Эден отбросит мысли о смене клуба.



"Я надеюсь на это. Я не знаю, как продвигаются переговоры, но я думаю, мы сможем заключить с ним новый контракт".



"Я не знаю, на какой стадии переговоры, но Эден сейчас очень хорош. К счастью, последний матч за сборную он сыграл в воскресенье, поэтому вернулся сюда уже во вторник. Это очень важно для нас".



"Нголо является не просто важным игроком для нас. Он определяющий игрок для нас. Поэтому я очень рад новому контракту с ним. Это очень важная новость для нас", — цитирует Сарри Daily Mirror.