Гленн Ходдл выписан из госпиталя

Бывший главный тренер сборной Англии Гленн Ходдл был выписан из госпиталя после перенесенного сердечного приступа.

27 октября, готовясь к выходу в эфир на телеканале BT Sport в свой 61-й День рождения, Ходдл внезапно почувствовал себя плохо. Гленн был срочно доставлен в госпиталь, где незамедлительно перенес операцию на сердце.



Сама операция и первичный курс реабилитации прошли хорошо. Угроза здоровью миновала, и теперь Ходдлу было позволено покинуть больничную палату и продолжить восстановление у себя дома, сообщает BBC.



Добавим, что в период с 1979 по 1988 Ходдл сыграл 53 матча за сборную Англии. Позже Гленн тренировал национальную команду, с которой участвовал на Чемпионате Мира 1998 года. На клубном уровне наибольшего успеха полузащитник добился с "Тоттнхэмом", выиграв два Кубка Англии и Кубок УЕФА.