Клопп ответил на предостережение коллеги из сборной Египта
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не воспринимает всерьез предостережение своего коллеги из сборной Египта Хавьера Агирре насчет возможного ухода нападающего Мохамеда Салаха.
Накануне Агирре высказал точку зрения о том, что Салаху будет лучше покинуть "Ливерпуль" через сезон или два, если к тому времени "красные" не начнут выигрывать трофеи.
Однако Клопп не согласен с этим мнением и не верит, что отсутствие трофеев может побудить 26-летнего египтянина, забившего 52 гола в 69 матчах за "красных", к уходу из клуба.
"Я бы мог сказать, что ему (Агирре) придется уйти в другой клуб или другую сборную, если он не выиграет титул в следующие два года".
"Не понимаю, почему люди говорят подобные вещи. Если честно, это не имеет значения для нас. Естественно, я не согласен с этим, но у нас свобода слова, и он может говорить, что пожелает", — цитирует Клоппа Sky Sports.
23.11.2018 19:10
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вали уже чорт е6ани
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