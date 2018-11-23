Сарри: "Нам не догнать "Сити"

Маурицио Сарри Наставник "Челси" Маурицио Сарри заявил, что у его команды нет шансов догнать "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге.

Единственное поражение за время работы с "синими" Сарри потерпел уже в своем дебюте — против "Манчестер Сити" на "Уэмбли" в матче за Суперкубок Англии. С тех пор "Челси" не проигрывает и в данный момент располагается на третьей позиции в Премьер-Лиге.

Также "Челси" имеет определенное преимущество в виде того, что не отягощен выступлением в Лиге Чемпионов, однако Сарри все равно ставит крест на чемпионских амбициях "синих".

"Нет, нам не догнать "Сити". На мой взгляд, они сильнее нас. Мы должны очень упорно трудиться над сокращением отставания, но в данный момент отставание все еще есть".

"Мы можем приблизиться к ним, но я не думаю, что за один сезон можно отыграть разницу в 30 очков (которая была между "Сити" и "Челси" в прошлом сезоне)".

"В Премьер-Лиге есть команда, превосходящая всех остальных. Это команда — "Манчестер Сити". Затем есть другая очень хорошая команда — "Ливерпуль". "Ливерпуль" совершенно точно будет на одной из четырех первых позиций".

"Также есть четыре-пять команд, которые сражаются за попадание в Лигу Чемпионов. Я имею ввиду "Челси", "Арсенал", "Тоттенхэм", "Юнайтед", — цитирует Сарри Sky Sports.



Метки Премьер-Лига, Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.11.2018 18:50

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. vvvv 23.11.2018 19:58 # vvvv
    Никто не спорит второе место будет идеально,а далее трансферное окно где надо разжиться топ игроками.Ливерпуль скорее всего с нами встретится в ЛЕ в этом году,а в следующем с МЮ.

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  2. griezmann 23.11.2018 19:17 # griezmann
    верно, королей никто не сможет догнать

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  3. gjchancel 23.11.2018 19:03 # gjchancel
    ну конечно, где-то можно согласится! Сарри не Конте, Парику было пох***й на соперников! кто там сильнее или слабее он гнул свою линию! Сарри более рассудительны, хочет тужиться в АПЛ и обкатывать основу в ЛЕ, маразм конечно, но имеет право быть!

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  4. mikkiynwa 23.11.2018 19:02 # mikkiynwa
    Адекватно кастрюля шарит.

    Сити ток ЛФК сможет догнать.

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  5. abbat-man-city 23.11.2018 18:59 # abbat-man-city
    Челси уже сами себя догнать не могут, беда...

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  6. chebrec 23.11.2018 18:58 # chebrec
    Челси не догнать Челси
    Клуб космос

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  7. sisyazavr 23.11.2018 18:56 # sisyazavr
    Поправь заголовок, норм собрал уже))

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  8. bezviz 23.11.2018 18:55 # bezviz
    Вот это его плющит на фото))

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  9. sisyazavr 23.11.2018 18:54 # sisyazavr
    Будучи андердогами побеждать втройне приятно.

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  10. ccchelsea 23.11.2018 18:53 # ccchelsea
    Адекватно.

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  11. chronicle 23.11.2018 18:53 # chronicle
    Типичный тренери мусорки Чльонси с раздвоением личности

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  12. wwwevg 23.11.2018 18:52 # wwwevg
    Маразм крепчал

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  13. mr-s1n1st3r 23.11.2018 18:51 # mr-s1n1st3r
    Сами с собой уже на перегонки бегают.

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