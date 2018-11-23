Сарри: "Нам не догнать "Сити"
Наставник "Челси" Маурицио Сарри заявил, что у его команды нет шансов догнать "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге.
Единственное поражение за время работы с "синими" Сарри потерпел уже в своем дебюте — против "Манчестер Сити" на "Уэмбли" в матче за Суперкубок Англии. С тех пор "Челси" не проигрывает и в данный момент располагается на третьей позиции в Премьер-Лиге.
Также "Челси" имеет определенное преимущество в виде того, что не отягощен выступлением в Лиге Чемпионов, однако Сарри все равно ставит крест на чемпионских амбициях "синих".
"Нет, нам не догнать "Сити". На мой взгляд, они сильнее нас. Мы должны очень упорно трудиться над сокращением отставания, но в данный момент отставание все еще есть".
"Мы можем приблизиться к ним, но я не думаю, что за один сезон можно отыграть разницу в 30 очков (которая была между "Сити" и "Челси" в прошлом сезоне)".
"В Премьер-Лиге есть команда, превосходящая всех остальных. Это команда — "Манчестер Сити". Затем есть другая очень хорошая команда — "Ливерпуль". "Ливерпуль" совершенно точно будет на одной из четырех первых позиций".
"Также есть четыре-пять команд, которые сражаются за попадание в Лигу Чемпионов. Я имею ввиду "Челси", "Арсенал", "Тоттенхэм", "Юнайтед", — цитирует Сарри Sky Sports.
23.11.2018 18:50
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Последние комментарии:
Никто не спорит второе место будет идеально,а далее трансферное окно где надо разжиться топ игроками.Ливерпуль скорее всего с нами встретится в ЛЕ в этом году,а в следующем с МЮ.
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верно, королей никто не сможет догнать
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ну конечно, где-то можно согласится! Сарри не Конте, Парику было пох***й на соперников! кто там сильнее или слабее он гнул свою линию! Сарри более рассудительны, хочет тужиться в АПЛ и обкатывать основу в ЛЕ, маразм конечно, но имеет право быть!
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Адекватно кастрюля шарит.
Сити ток ЛФК сможет догнать.
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Челси уже сами себя догнать не могут, беда...
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Челси не догнать Челси
Клуб космос
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Поправь заголовок, норм собрал уже))
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Вот это его плющит на фото))
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Будучи андердогами побеждать втройне приятно.
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Адекватно.
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Типичный тренери мусорки Чльонси с раздвоением личности
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Маразм крепчал
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Сами с собой уже на перегонки бегают.
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