Сарри: "Нам не догнать "Сити"

Наставник "Челси" Маурицио Сарри заявил, что у его команды нет шансов догнать "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге.

Единственное поражение за время работы с "синими" Сарри потерпел уже в своем дебюте — против "Манчестер Сити" на "Уэмбли" в матче за Суперкубок Англии. С тех пор "Челси" не проигрывает и в данный момент располагается на третьей позиции в Премьер-Лиге.



Также "Челси" имеет определенное преимущество в виде того, что не отягощен выступлением в Лиге Чемпионов, однако Сарри все равно ставит крест на чемпионских амбициях "синих".



"Нет, нам не догнать "Сити". На мой взгляд, они сильнее нас. Мы должны очень упорно трудиться над сокращением отставания, но в данный момент отставание все еще есть".



"Мы можем приблизиться к ним, но я не думаю, что за один сезон можно отыграть разницу в 30 очков (которая была между "Сити" и "Челси" в прошлом сезоне)".



"В Премьер-Лиге есть команда, превосходящая всех остальных. Это команда — "Манчестер Сити". Затем есть другая очень хорошая команда — "Ливерпуль". "Ливерпуль" совершенно точно будет на одной из четырех первых позиций".



"Также есть четыре-пять команд, которые сражаются за попадание в Лигу Чемпионов. Я имею ввиду "Челси", "Арсенал", "Тоттенхэм", "Юнайтед", — цитирует Сарри Sky Sports.