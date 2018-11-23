Лазарет "Юнайтед" опустел

Поль Погба и Антони Мартиаль Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо сообщил, что из лазарета вернулись все травмированные игроки, включая Поля Погба и Антони Мартиаля.

Поль и Антони, несмотря на отличную форму в последние недели, не смогли помочь сборной Франции в недавних матчах против Голландии и Уругвая. Оба игрока остались в Манчестере залечивать свои травмы, и им это удалось сделать к субботнему поединку Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас".

Также восстановились после своих повреждений разной степени тяжести Антонио Валенсия, Маруан Феллайни, Ромелу Лукаку и Маркус Рэшфорд, после чего лазарет "Юнайтед" опустел.

"Мы изначально знали, что за время этого международного перерыва Поль восстановится после своей небольшой мышечной травмы, и теперь у нас громадная группа из 23 игроков, чтобы сделать выбор на завтрашний матч".

"Мартиаль остался с нами и не ездил в национальную команду. Его национальная команда знала о его проблемах и разрешила ему остаться с нами. Он действительно хорошо поработал".

"Я бы назвал его травму предтравмой — лобковая зона и мышцы возле нее находились в опасном состоянии, в ситуации предтравмы. Он очень упорно трудился, и он готов сыграть завтра".

"Готов ли он сыграть три матча в течение недели? Я не знаю, но самый важный матч для нас — это следующий".

"Антонио сыграет завтра. Феллайни тоже. Феллайни остался с нами и не ездил в свою сборную. Они позволили ему остаться, хотя он сыграл 90 минут против "Сити". Ему нужно было остаться и улучшить свое состояние после перенесенной ранее травмы, но сейчас Маруан тоже в порядке".

"Что касается парней, ездивших в сборную, то Рэшфорд вернулся с небольшой проблемой, но он готов. Лукаку тоже готов — есть небольшой риск, но он готов", — цитирует Моуриньо The Telegraph.



Метки Манчестер Юнайтед, Мартиаль, Погба, травмы

Автор mihajlo   

Дата 23.11.2018 18:20

Количество просмотров Просмотров: 438

Загрузка...

Поиск: