Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо сообщил, что из лазарета вернулись все травмированные игроки, включая Поля Погба и Антони Мартиаля.

Поль и Антони, несмотря на отличную форму в последние недели, не смогли помочь сборной Франции в недавних матчах против Голландии и Уругвая. Оба игрока остались в Манчестере залечивать свои травмы, и им это удалось сделать к субботнему поединку Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас".



Также восстановились после своих повреждений разной степени тяжести Антонио Валенсия, Маруан Феллайни, Ромелу Лукаку и Маркус Рэшфорд, после чего лазарет "Юнайтед" опустел.



"Мы изначально знали, что за время этого международного перерыва Поль восстановится после своей небольшой мышечной травмы, и теперь у нас громадная группа из 23 игроков, чтобы сделать выбор на завтрашний матч".



"Мартиаль остался с нами и не ездил в национальную команду. Его национальная команда знала о его проблемах и разрешила ему остаться с нами. Он действительно хорошо поработал".



"Я бы назвал его травму предтравмой — лобковая зона и мышцы возле нее находились в опасном состоянии, в ситуации предтравмы. Он очень упорно трудился, и он готов сыграть завтра".



"Готов ли он сыграть три матча в течение недели? Я не знаю, но самый важный матч для нас — это следующий".



"Антонио сыграет завтра. Феллайни тоже. Феллайни остался с нами и не ездил в свою сборную. Они позволили ему остаться, хотя он сыграл 90 минут против "Сити". Ему нужно было остаться и улучшить свое состояние после перенесенной ранее травмы, но сейчас Маруан тоже в порядке".



"Что касается парней, ездивших в сборную, то Рэшфорд вернулся с небольшой проблемой, но он готов. Лукаку тоже готов — есть небольшой риск, но он готов", — цитирует Моуриньо The Telegraph.