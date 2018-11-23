Менди пропустит до трех месяцев

Бенжамен Менди Левый защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди пропустит до трех месяцев после перенесенной операции на колене.

Во время этого международного перерыва Менди побывал в клинике Рамона Кугата в Барселоне, где перенес операцию по восстановлению хряща левого мениска, поврежденного в победном для "горожан" дерби против "Манчестер Юнайтед" ранее в ноябре.

Впереди у 24-летнего француза длительный период реабилитации, а снова выйти на поле Бенжамен сможет только в конце зимы.

"Бенжамен Менди пропустит 10-12 недель", — цитирует главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолу ESPN.

Добавим, в прошлом сезоне Менди также пропустил значительный отрезок сезона. Тогда Бенжамен надорвал крестообразные связки правого колена и провел вне игры семь месяцев, вернувшись только в самой концовке.



Метки Манчестер Сити, Менди, травмы

Автор mihajlo   

Дата 23.11.2018 18:00

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  1. dallaslp 23.11.2018 19:21 # dallaslp
    ну все, попал нигра со смартфоном. тикай з миста

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  2. lfcynwa 23.11.2018 18:07 # lfcynwa
    без крутых крайних защей система пепа давала сбои в прошлом году.
    Глянем как они без него будут, эта потеря критичнее кдб на данный момент как мне кажется

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  3. carrick-16 23.11.2018 18:06 # carrick-16
    Дорогостоящий хрусталь

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  4. chr1s8rown 23.11.2018 18:06 # chr1s8rown
    потеря для соперников хитрожоппых

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