Менди пропустит до трех месяцев
Левый защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди пропустит до трех месяцев после перенесенной операции на колене.
Во время этого международного перерыва Менди побывал в клинике Рамона Кугата в Барселоне, где перенес операцию по восстановлению хряща левого мениска, поврежденного в победном для "горожан" дерби против "Манчестер Юнайтед" ранее в ноябре.
Впереди у 24-летнего француза длительный период реабилитации, а снова выйти на поле Бенжамен сможет только в конце зимы.
"Бенжамен Менди пропустит 10-12 недель", — цитирует главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолу ESPN.
Добавим, в прошлом сезоне Менди также пропустил значительный отрезок сезона. Тогда Бенжамен надорвал крестообразные связки правого колена и провел вне игры семь месяцев, вернувшись только в самой концовке.
23.11.2018 18:00
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Последние комментарии:
ну все, попал нигра со смартфоном. тикай з миста
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без крутых крайних защей система пепа давала сбои в прошлом году.
Глянем как они без него будут, эта потеря критичнее кдб на данный момент как мне кажется
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Дорогостоящий хрусталь
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потеря для соперников хитрожоппых
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