Левый защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди пропустит до трех месяцев после перенесенной операции на колене.

Во время этого международного перерыва Менди побывал в клинике Рамона Кугата в Барселоне, где перенес операцию по восстановлению хряща левого мениска, поврежденного в победном для "горожан" дерби против "Манчестер Юнайтед" ранее в ноябре.



Впереди у 24-летнего француза длительный период реабилитации, а снова выйти на поле Бенжамен сможет только в конце зимы.



"Бенжамен Менди пропустит 10-12 недель", — цитирует главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолу ESPN.



Добавим, в прошлом сезоне Менди также пропустил значительный отрезок сезона. Тогда Бенжамен надорвал крестообразные связки правого колена и провел вне игры семь месяцев, вернувшись только в самой концовке.