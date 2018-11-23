Моуриньо хочет ворваться в топ-4 к Новому году

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо поставил перед своей командой задачу ворваться в топ-4 Премьер-Лиги к Новому году.

В преддверии домашнего матча против "Кристал Пэлас" в субботу "красные дьяволы" занимают только восьмую позицию, находясь в семи очках от зоны Лиги Чемпионов.



Моуриньо признает, что отставание от заветного четвертого места велико, однако впереди самый насыщенный отрезок сезона, что позволяет "Юнайтед" надеяться встретить 2019 год в топ-4.



"Я знаю, что отставание велико, но также я знаю, что до конца декабря нам предстоит сыграть восемь матчей в Премьер-Лиге, если не ошибаюсь".



"Восемь матчей в Премьер-Лиге — это 24 очка. Мы говорим о 24 очках, которые предстоит разыграть нам и нашим конкурентам в топ-4, но я верю, что мы окажемся там к концу этого периода", — цитирует Моуриньо ESPN.