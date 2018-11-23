Моуриньо хочет ворваться в топ-4 к Новому году

Жозе Моуриньо Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо поставил перед своей командой задачу ворваться в топ-4 Премьер-Лиги к Новому году.

В преддверии домашнего матча против "Кристал Пэлас" в субботу "красные дьяволы" занимают только восьмую позицию, находясь в семи очках от зоны Лиги Чемпионов.

Моуриньо признает, что отставание от заветного четвертого места велико, однако впереди самый насыщенный отрезок сезона, что позволяет "Юнайтед" надеяться встретить 2019 год в топ-4.

"Я знаю, что отставание велико, но также я знаю, что до конца декабря нам предстоит сыграть восемь матчей в Премьер-Лиге, если не ошибаюсь".

"Восемь матчей в Премьер-Лиге — это 24 очка. Мы говорим о 24 очках, которые предстоит разыграть нам и нашим конкурентам в топ-4, но я верю, что мы окажемся там к концу этого периода", — цитирует Моуриньо ESPN.



Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 23.11.2018 17:00

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  1. shakur 23.11.2018 17:27 # shakur
    Четверка уже сформировалась:
    1. Манчестер Сити
    2. Ливерпуль
    8. Манчестер Юнайтед
    5. Арсенал

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  2. abbat-man-city 23.11.2018 17:27 # abbat-man-city
    К новому году Уриньё Мо будет даваться в жоп...

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  3. el-ray 23.11.2018 17:20 # el-ray
    А там и за чемпик можно побороться, добавил Хосе Моуриньо. (с)

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  4. alexomck 23.11.2018 17:12 # alexomck
    сити на пределе, скоро в пике уйдут вниз по таблице.
    арсеналу с челси люто фартило на старте, тож посыпятся.
    тоттенхэм не вывезет сезон без трансферов.
    остаётся только ливерпуль, но клопп глуповат и вечно второй.

    Моур гений, изи чемпик для МЮ.

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  5. martingor 23.11.2018 17:08 # martingor
    Безвиз сосет члены всем подряд чтобы пенсы оставались в топ 4, а Маур решил на халяву пролезть это не есть гуд господин Мауриньо, вот сначала приезжайте в Бровары отсосите хуеву тучу членов как Безвиз и только потом возможно МЮ попадет в топ 4

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