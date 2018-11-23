Моуриньо хочет ворваться в топ-4 к Новому году
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо поставил перед своей командой задачу ворваться в топ-4 Премьер-Лиги к Новому году.
В преддверии домашнего матча против "Кристал Пэлас" в субботу "красные дьяволы" занимают только восьмую позицию, находясь в семи очках от зоны Лиги Чемпионов.
Моуриньо признает, что отставание от заветного четвертого места велико, однако впереди самый насыщенный отрезок сезона, что позволяет "Юнайтед" надеяться встретить 2019 год в топ-4.
"Я знаю, что отставание велико, но также я знаю, что до конца декабря нам предстоит сыграть восемь матчей в Премьер-Лиге, если не ошибаюсь".
"Восемь матчей в Премьер-Лиге — это 24 очка. Мы говорим о 24 очках, которые предстоит разыграть нам и нашим конкурентам в топ-4, но я верю, что мы окажемся там к концу этого периода", — цитирует Моуриньо ESPN.
23.11.2018 17:00
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Четверка уже сформировалась:
1. Манчестер Сити
2. Ливерпуль
8. Манчестер Юнайтед
5. Арсенал
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К новому году Уриньё Мо будет даваться в жоп...
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А там и за чемпик можно побороться, добавил Хосе Моуриньо. (с)
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сити на пределе, скоро в пике уйдут вниз по таблице.
арсеналу с челси люто фартило на старте, тож посыпятся.
тоттенхэм не вывезет сезон без трансферов.
остаётся только ливерпуль, но клопп глуповат и вечно второй.
Моур гений, изи чемпик для МЮ.
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Безвиз сосет члены всем подряд чтобы пенсы оставались в топ 4, а Маур решил на халяву пролезть это не есть гуд господин Мауриньо, вот сначала приезжайте в Бровары отсосите хуеву тучу членов как Безвиз и только потом возможно МЮ попадет в топ 4
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