Почеттино не удивлен мощным стартом "Челси" в Премьер-Лиге

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино признался, что его не удивил мощный старт "Челси" в новом сезоне при Маурицио Сарри.

На старте сезона только самые отчаянные относили "синих" к главным фаворитам сезона, однако после 12 туров "Челси" держится на третьей позиции в таблице и до сих пор не проиграл ни одного матча.



Успехи "Челси Почеттино объясняет тем, что выступление в Лиге Европы дается подопечным Сарри малой кровью. Конкуренты же "синих" задействованы в Лиге Чемпионов, где оставляют гораздо больше сил и успели потерпеть уже минимум по одному поражению.



"Челси" выступал очень ярко на протяжении 10 последних лет, особенно при Моуриньо и Конте. Они выигрывали титулы".



"Конечно, они обладают невероятной командой. В этом сезоне они играют так хорошо при Сарри и до сих пор ни разу не уступили".



"Однако в этом сезоне они выступают в Лиге Европы, а это совершенно отличается от "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуля" или нас, потому что мы выступаем в Лиге Чемпионов. Это совершенно другое соревнование".



"Я не удивлен, потому что у "Челси" невероятная команда и такой же подбор игроков. Летом они потратились на классных игроков, дополнительно укрепив свой состав. Это нормально, что у них на одно очко больше, чем у нас. Меня не удивляет то, что они выступают очень хорошо", — цитирует Почеттино Daily Mirror.