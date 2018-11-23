Александер-Арнольд мечтает всю свою карьеру провести в "Ливерпуле"

Трент Александер-Арнольд Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд заявил, что мечтает всю свою карьеру провести в клубе с "Энфилда".

Александер-Арнольд родился в Ливерпуле и является воспитанником академии "красных", поэтому с детства привязан к мерсисайдскому клубу, за который сыграл уже более 50 матчей, включая финал Лиги Чемпионов.

20-летний англичанин счастлив тем, как идут его дела, и хотел бы задержаться в "Ливерпуле" до того момента, когда повесит бутсы на гвоздь.

"Да, определенно. Играть за "Ливерпуль" — это моя мечта и цель, и я не могу представить себе, что это как-то изменится. Я хочу сохранять связь с "Ливерпулем" и быть игроком "Ливерпуля" как можно дольше".

"Я мечтаю о возможности однажды сказать, что я всю свою карьеру провел в "Ливерпуле", — сообщил Александер-Арнольд Sky Sports.



Метки Александер-Арнольд, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 23.11.2018 15:00

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 23.11.2018 15:54 # mancunia-planet
    Обязательно. Рэшу будет кого крутить вокруг своей оси, не привыкать)

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  2. martingor 23.11.2018 15:34 # martingor
    преданный своему клубу молодец,не то что всякие пенсы,сити, безвизы которые за деньги сосут писи лижат жопы

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  3. sj606 23.11.2018 15:02 # sj606
    все так говорят когда молоды ...

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  4. selfish 23.11.2018 15:02 # selfish
    Молодой гей, которого ненавидит вся команда, жалкое подобие футболиста, а вернее распиаренное ничтожество, ноль

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