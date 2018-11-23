Александер-Арнольд мечтает всю свою карьеру провести в "Ливерпуле"
Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд заявил, что мечтает всю свою карьеру провести в клубе с "Энфилда".
Александер-Арнольд родился в Ливерпуле и является воспитанником академии "красных", поэтому с детства привязан к мерсисайдскому клубу, за который сыграл уже более 50 матчей, включая финал Лиги Чемпионов.
20-летний англичанин счастлив тем, как идут его дела, и хотел бы задержаться в "Ливерпуле" до того момента, когда повесит бутсы на гвоздь.
"Да, определенно. Играть за "Ливерпуль" — это моя мечта и цель, и я не могу представить себе, что это как-то изменится. Я хочу сохранять связь с "Ливерпулем" и быть игроком "Ливерпуля" как можно дольше".
"Я мечтаю о возможности однажды сказать, что я всю свою карьеру провел в "Ливерпуле", — сообщил Александер-Арнольд Sky Sports.
23.11.2018 15:00
Просмотров: 385
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Обязательно. Рэшу будет кого крутить вокруг своей оси, не привыкать)
(ответить)
преданный своему клубу молодец,не то что всякие пенсы,сити, безвизы которые за деньги сосут писи лижат жопы
(ответить)
все так говорят когда молоды ...
(ответить)
Молодой гей, которого ненавидит вся команда, жалкое подобие футболиста, а вернее распиаренное ничтожество, ноль
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий