Александер-Арнольд мечтает всю свою карьеру провести в "Ливерпуле"

Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд заявил, что мечтает всю свою карьеру провести в клубе с "Энфилда".

Александер-Арнольд родился в Ливерпуле и является воспитанником академии "красных", поэтому с детства привязан к мерсисайдскому клубу, за который сыграл уже более 50 матчей, включая финал Лиги Чемпионов.



20-летний англичанин счастлив тем, как идут его дела, и хотел бы задержаться в "Ливерпуле" до того момента, когда повесит бутсы на гвоздь.



"Да, определенно. Играть за "Ливерпуль" — это моя мечта и цель, и я не могу представить себе, что это как-то изменится. Я хочу сохранять связь с "Ливерпулем" и быть игроком "Ливерпуля" как можно дольше".



"Я мечтаю о возможности однажды сказать, что я всю свою карьеру провел в "Ливерпуле", — сообщил Александер-Арнольд Sky Sports.