Клопп считает Гвардиолу лучшим тренером в мире

Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что считает Хосепа Гвардиолу из "Манчестер Сити" лучшим тренером в мире.

Выдав свой лучший старт сезона в эру Премьер-Лиги, "Ливерпуль" все равно находится позади "Сити", который выступает еще более выдающимся образом и всерьез настроен защитить чемпионский титул.

По мнению Клоппа, в данный момент с Гвардиолой не сравнится никто — даже Жозе Моуриньо, со всеми своими предыдущими достижениями.

"Пеп Гвардиола или Жозе Моуриньо? Мой выбор — Пеп Гвардиола. Дело не их сравнении. Думаю, Пеп является лучшим тренером в мире. Поэтому вы могли назвать любое другое имя, не обязательно Жозе. Пеп довольно неплохо делает свою работу!" — сообщил Клопп Sky Sport Germany.



Метки Гвардиола, Клопп, Ливерпуль, Манчестер Сити, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 23.11.2018 14:35

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  1. akadam 23.11.2018 15:39 # akadam
    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о своем отношении к чтению.
    "Я люблю читать, но у меня нет на это времени. Начинаю читать, а потом задумываюсь о «Ливерпуле» и Юргене Клоппе и не могу сосредоточиться!"

    http://liverpool-fan.ru/news/2018-11-22-38266

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  2. martingor 23.11.2018 15:29 # martingor
    Хорошо подьебал лысого дауна

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  3. abrabrabrbal 23.11.2018 15:02 # abrabrabrbal
    ну молодцы че тут скажешь

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  4. alexomck 23.11.2018 14:44 # alexomck
    глупый немец, не зря они войну проиграли.

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  5. chebrec 23.11.2018 14:37 # chebrec
    Клопп топ

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