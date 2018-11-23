Клопп считает Гвардиолу лучшим тренером в мире

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что считает Хосепа Гвардиолу из "Манчестер Сити" лучшим тренером в мире.

Выдав свой лучший старт сезона в эру Премьер-Лиги, "Ливерпуль" все равно находится позади "Сити", который выступает еще более выдающимся образом и всерьез настроен защитить чемпионский титул.



По мнению Клоппа, в данный момент с Гвардиолой не сравнится никто — даже Жозе Моуриньо, со всеми своими предыдущими достижениями.



"Пеп Гвардиола или Жозе Моуриньо? Мой выбор — Пеп Гвардиола. Дело не их сравнении. Думаю, Пеп является лучшим тренером в мире. Поэтому вы могли назвать любое другое имя, не обязательно Жозе. Пеп довольно неплохо делает свою работу!" — сообщил Клопп Sky Sport Germany.