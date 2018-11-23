Клопп считает Гвардиолу лучшим тренером в мире
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что считает Хосепа Гвардиолу из "Манчестер Сити" лучшим тренером в мире.
Выдав свой лучший старт сезона в эру Премьер-Лиги, "Ливерпуль" все равно находится позади "Сити", который выступает еще более выдающимся образом и всерьез настроен защитить чемпионский титул.
По мнению Клоппа, в данный момент с Гвардиолой не сравнится никто — даже Жозе Моуриньо, со всеми своими предыдущими достижениями.
"Пеп Гвардиола или Жозе Моуриньо? Мой выбор — Пеп Гвардиола. Дело не их сравнении. Думаю, Пеп является лучшим тренером в мире. Поэтому вы могли назвать любое другое имя, не обязательно Жозе. Пеп довольно неплохо делает свою работу!" — сообщил Клопп Sky Sport Germany.
23.11.2018 14:35
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Последние комментарии:
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о своем отношении к чтению.
"Я люблю читать, но у меня нет на это времени. Начинаю читать, а потом задумываюсь о «Ливерпуле» и Юргене Клоппе и не могу сосредоточиться!"
http://liverpool-fan.ru/news/2018-11-22-38266
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Хорошо подьебал лысого дауна
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ну молодцы че тут скажешь
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глупый немец, не зря они войну проиграли.
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Клопп топ
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