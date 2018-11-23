Моуриньо раскритиковал четырех своих игроков за незрелость характера

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо неожиданно обрушился с критикой на Люка Шоу, Джесси Лингарда, Маркуса Рэшфорда и Антони Мартиаля за недостаточную силу духа и незрелость характера.

"Красные дьяволы" неубедительно начали новый сезон Премьер-Лиги, выиграв только половину из своих 12 матчей и отстав уже на 12 очков от лидирующего "Манчестер Сити".



Этот непростой период вызвал немало вопросов у Моуриньо к некоторым из своих молодых звезд. Четверку перечисленных игроков Жозе считает "избалованными детьми".



"Им не хватает зрелости. Давайте я поясню, что имею ввиду, когда говорю про зрелость. Я имею ввиду зрелость на личном уровне".



"Раньше у нас было больше мужчин, больше зрелости, мы были лучше готовы к жизни, но нам не хватало подстраховки".



"Эти же четверо — избалованные дети. Сегодня дети живут совсем другой жизнью, они растут в более легкой обстановке, и я имею ввиду людей, которые окружают этих игроков".



"Эти люди слишком к ним привязаны и допускают слишком много оправданий. Сейчас игроки гораздо медленнее обретают зрелость".



"Люк Шоу обладает большим потенциалом, но он не знает, как нужно вести себя. Но потенциал у него большой, да".



"Люк Шоу, Мартиаль, Лингард, Рэшфорд — все они молоды, обладают большим потенциалом, но характера и силы духа им немного не хватает", — цитирует Моуриньо Daily Mirror.