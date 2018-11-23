Моуриньо раскритиковал четырех своих игроков за незрелость характера

Люк Шоу и Маркус Рэшфорд Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо неожиданно обрушился с критикой на Люка Шоу, Джесси Лингарда, Маркуса Рэшфорда и Антони Мартиаля за недостаточную силу духа и незрелость характера.

"Красные дьяволы" неубедительно начали новый сезон Премьер-Лиги, выиграв только половину из своих 12 матчей и отстав уже на 12 очков от лидирующего "Манчестер Сити".

Этот непростой период вызвал немало вопросов у Моуриньо к некоторым из своих молодых звезд. Четверку перечисленных игроков Жозе считает "избалованными детьми".

"Им не хватает зрелости. Давайте я поясню, что имею ввиду, когда говорю про зрелость. Я имею ввиду зрелость на личном уровне".

"Раньше у нас было больше мужчин, больше зрелости, мы были лучше готовы к жизни, но нам не хватало подстраховки".

"Эти же четверо — избалованные дети. Сегодня дети живут совсем другой жизнью, они растут в более легкой обстановке, и я имею ввиду людей, которые окружают этих игроков".

"Эти люди слишком к ним привязаны и допускают слишком много оправданий. Сейчас игроки гораздо медленнее обретают зрелость".

"Люк Шоу обладает большим потенциалом, но он не знает, как нужно вести себя. Но потенциал у него большой, да".

"Люк Шоу, Мартиаль, Лингард, Рэшфорд — все они молоды, обладают большим потенциалом, но характера и силы духа им немного не хватает", — цитирует Моуриньо Daily Mirror.



Метки Лингард, Манчестер Юнайтед, Мартиаль, Моуриньо, Рэшфорд, Шоу

Автор mihajlo   

Дата 23.11.2018 14:00

Количество просмотров Просмотров: 1712

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Последние комментарии:




  1. frisby 23.11.2018 15:55 # frisby
    типичный скам - срать в рот своим игрокам. Вот и разница в подходе и отношении - Клопп хвалит и мотивирует своих игроков, цыган обсирает и позорит.. #цыганфарева

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  2. mancunia-planet 23.11.2018 15:52 # mancunia-planet
    просто пидараз сука! вали с клуба поскорее!

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  3. gandalf 23.11.2018 15:51 # gandalf
    Почему у других тренеров молодежь норм играет тогда если они не зрелые?

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  4. last-chapter 23.11.2018 15:35 # last-chapter
    Ну, как он, будучи их тренером, может такое выносить на публику? Зачем? Оставь это псевдо-экспертам, критиканам, это их хлеб. А ты ведь должен горой стоять за игроков на публике и поносить по необходимости в личной беседе

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  5. lampard78 23.11.2018 15:12 # lampard78
    Похоже, Моуру не терпится получить 17 лямов отступных за досрочное расторжение контракта.

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  6. selfish 23.11.2018 14:58 # selfish
    Мовр гей!

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  7. alexomck 23.11.2018 14:49 # alexomck
    так-то Лингарду 26 меньше чем через месяц. разговоры за его не зрелость сродни обвинениям в отсталости.

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  8. krutoykanonir 23.11.2018 14:46 # krutoykanonir
    Моуринью решил стать философом и пойти по пути Венгера.

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  9. abrabrabrbal 23.11.2018 14:44 # abrabrabrbal
    мавринья вижу

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  10. vyrentz 23.11.2018 14:16 # vyrentz
    Уже начинает действительно бесить. Не смешно даже. Сука тупая, а зачем ты там, в таком случае, нужен? Такие талантливые парни не заслуживают играть за вонючую помойку с этим животным во главе.

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  11. aliabiev 23.11.2018 14:06 # aliabiev
    "Раньше у нас было больше мужчин, больше зрелости, мы были лучше готовы к жизни, но нам не хватало подстраховки"

    и член стоял и маразма не было

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