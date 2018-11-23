Моуриньо раскритиковал четырех своих игроков за незрелость характера
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо неожиданно обрушился с критикой на Люка Шоу, Джесси Лингарда, Маркуса Рэшфорда и Антони Мартиаля за недостаточную силу духа и незрелость характера.
"Красные дьяволы" неубедительно начали новый сезон Премьер-Лиги, выиграв только половину из своих 12 матчей и отстав уже на 12 очков от лидирующего "Манчестер Сити".
Этот непростой период вызвал немало вопросов у Моуриньо к некоторым из своих молодых звезд. Четверку перечисленных игроков Жозе считает "избалованными детьми".
"Им не хватает зрелости. Давайте я поясню, что имею ввиду, когда говорю про зрелость. Я имею ввиду зрелость на личном уровне".
"Раньше у нас было больше мужчин, больше зрелости, мы были лучше готовы к жизни, но нам не хватало подстраховки".
"Эти же четверо — избалованные дети. Сегодня дети живут совсем другой жизнью, они растут в более легкой обстановке, и я имею ввиду людей, которые окружают этих игроков".
"Эти люди слишком к ним привязаны и допускают слишком много оправданий. Сейчас игроки гораздо медленнее обретают зрелость".
"Люк Шоу обладает большим потенциалом, но он не знает, как нужно вести себя. Но потенциал у него большой, да".
"Люк Шоу, Мартиаль, Лингард, Рэшфорд — все они молоды, обладают большим потенциалом, но характера и силы духа им немного не хватает", — цитирует Моуриньо Daily Mirror.
23.11.2018 14:00
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Последние комментарии:
типичный скам - срать в рот своим игрокам. Вот и разница в подходе и отношении - Клопп хвалит и мотивирует своих игроков, цыган обсирает и позорит.. #цыганфарева
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просто пидараз сука! вали с клуба поскорее!
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Почему у других тренеров молодежь норм играет тогда если они не зрелые?
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Ну, как он, будучи их тренером, может такое выносить на публику? Зачем? Оставь это псевдо-экспертам, критиканам, это их хлеб. А ты ведь должен горой стоять за игроков на публике и поносить по необходимости в личной беседе
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Похоже, Моуру не терпится получить 17 лямов отступных за досрочное расторжение контракта.
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Мовр гей!
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так-то Лингарду 26 меньше чем через месяц. разговоры за его не зрелость сродни обвинениям в отсталости.
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Моуринью решил стать философом и пойти по пути Венгера.
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мавринья вижу
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Уже начинает действительно бесить. Не смешно даже. Сука тупая, а зачем ты там, в таком случае, нужен? Такие талантливые парни не заслуживают играть за вонючую помойку с этим животным во главе.
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"Раньше у нас было больше мужчин, больше зрелости, мы были лучше готовы к жизни, но нам не хватало подстраховки"
и член стоял и маразма не было
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