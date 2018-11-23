Наингголан подтвердил, что имел предложения от "Челси" и "Юнайтед"

Полузащитник "Интера" Раджа Наингголан рассказал, что в прошлом отказался от перехода в "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

Долгое время Раджа игнорировал интерес из Премьер-Лиги, а когда прошлым летом все-таки решился покинуть "Рому", то предпочел остаться в Италии и присоединиться к "Интеру". 30-летний бельгиец не жалеет об этом, хотя и признает, что в Англии мог бы зарабатывать больше.



"У меня было достаточно возможностей, чтобы уйти. Я тот человек, которому, помимо всего прочего, нужно жить счастливой жизнью и находиться в клубе, который стремится побеждать".



"В Италии жизнь действительно хороша — мне нравится местная культура и образ жизни. "Челси" предлагал мне больше денег (в 2017 году), и они являются большим клубом".



"Однако я больше заинтересован в том, чтобы просыпаться утром в месте, где я чувствую себя хорошо, а начинать все заново в 29 лет после 12 лет упорного труда в Италии — это не для меня".



"Нужно учитывать многие вещи. Я остался в Италии, в "Роме", потому что хотел как можно лучше провести остаток своей карьеры. Также у меня был вариант с "Манчестер Юнайтед". Конечно, подобный интерес тебе льстит, однако многие вещи меня совершенно не волнуют".



"Я перешел в клуб, который строит нечто большое, поэтому я думаю, что нахожусь в правильном месте".



"Если вам нужно зрелище, смотрите английский футбол. В плане болельщиков, заполненных стадионов и идеальных полей Премьер-Лига великолепна. Также там играют в быстрый футбол".



"Ритм так так высок, но тактике уделяют не так много внимания, как в Италии. Если вы спросите меня, в какой другой лиге я бы хотел поиграть, то я назову английскую — из-за зрелищности. Однако я уже так давно здесь, и я абсолютно счастлив, поэтому мне не нужно ничего менять", — сообщил Наингголан ESPN.