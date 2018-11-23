Наингголан подтвердил, что имел предложения от "Челси" и "Юнайтед"
Полузащитник "Интера" Раджа Наингголан рассказал, что в прошлом отказался от перехода в "Челси" и "Манчестер Юнайтед".
Долгое время Раджа игнорировал интерес из Премьер-Лиги, а когда прошлым летом все-таки решился покинуть "Рому", то предпочел остаться в Италии и присоединиться к "Интеру". 30-летний бельгиец не жалеет об этом, хотя и признает, что в Англии мог бы зарабатывать больше.
"У меня было достаточно возможностей, чтобы уйти. Я тот человек, которому, помимо всего прочего, нужно жить счастливой жизнью и находиться в клубе, который стремится побеждать".
"В Италии жизнь действительно хороша — мне нравится местная культура и образ жизни. "Челси" предлагал мне больше денег (в 2017 году), и они являются большим клубом".
"Однако я больше заинтересован в том, чтобы просыпаться утром в месте, где я чувствую себя хорошо, а начинать все заново в 29 лет после 12 лет упорного труда в Италии — это не для меня".
"Нужно учитывать многие вещи. Я остался в Италии, в "Роме", потому что хотел как можно лучше провести остаток своей карьеры. Также у меня был вариант с "Манчестер Юнайтед". Конечно, подобный интерес тебе льстит, однако многие вещи меня совершенно не волнуют".
"Я перешел в клуб, который строит нечто большое, поэтому я думаю, что нахожусь в правильном месте".
"Если вам нужно зрелище, смотрите английский футбол. В плане болельщиков, заполненных стадионов и идеальных полей Премьер-Лига великолепна. Также там играют в быстрый футбол".
"Ритм так так высок, но тактике уделяют не так много внимания, как в Италии. Если вы спросите меня, в какой другой лиге я бы хотел поиграть, то я назову английскую — из-за зрелищности. Однако я уже так давно здесь, и я абсолютно счастлив, поэтому мне не нужно ничего менять", — сообщил Наингголан ESPN.
23.11.2018 13:40
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Последние комментарии:
Просто лох
Так просрать карьеру в днищавом чемпе
Хотя, может трезво оценил свои силы и избежал зашквара в АПЛ
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Какой то не амбициозный... Не хочет идти вперед, любит спокойствие, трусом назвать тяжело... скорее человек который не хочет рисковать и ему нравится то что есть. Согласны ли вы ребята???
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Это уже не интересно
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