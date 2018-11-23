Гвардиола отчитал Агуэро за радужный бургер

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро признался, что его видео с поеданием разноцветного бургера в социальных сетях вызвало возмущение у главного тренера Хосепа Гвардиолы.

Часть этого международного перерыва Агуэро посвятил отдыху в США, подробно освещая процесс в своих социальных сетях.



Например, Серхио поделился видеоклипом, как гоночный автомобиль с ним на пассажирском сидении разгоняется до скорости 203 мили в час. На другой записи 30-летний аргентинец поедает увесистый бургер в радужных цветах, и подобного рода пренебрежение диетой возмутило Гвардиолу больше всего.



"Там рядом мой друг из Лос-Анджелеса. Мы просто позировали на камеру, я не собирался есть его целиком. Потом Пеп мне сказал: "О чем ты думал, когда ел это?" — цитирует Агуэро Sky Sports.



