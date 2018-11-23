Гвардиола отчитал Агуэро за радужный бургер

Серхио Агуэро Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро признался, что его видео с поеданием разноцветного бургера в социальных сетях вызвало возмущение у главного тренера Хосепа Гвардиолы.

Часть этого международного перерыва Агуэро посвятил отдыху в США, подробно освещая процесс в своих социальных сетях.

Например, Серхио поделился видеоклипом, как гоночный автомобиль с ним на пассажирском сидении разгоняется до скорости 203 мили в час. На другой записи 30-летний аргентинец поедает увесистый бургер в радужных цветах, и подобного рода пренебрежение диетой возмутило Гвардиолу больше всего.

"Там рядом мой друг из Лос-Анджелеса. Мы просто позировали на камеру, я не собирался есть его целиком. Потом Пеп мне сказал: "О чем ты думал, когда ел это?" — цитирует Агуэро Sky Sports.



Метки Агуэро, видео, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 23.11.2018 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1708

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  1. silva77 23.11.2018 12:46 # silva77
    Поздравляю Болельщиков Сити с победой Лига Чемпионов, и поздравляю Стерлинга золотым мячом и Пепа лучшим тренером года

    2 июня 2019

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  2. akadam 23.11.2018 12:46 # akadam
    Давай уже тогда лучше про телку Агуэро, mihajlob.

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  3. urchin 23.11.2018 12:32 # urchin
    Гейбургер и пидаркола - современная европейская еда

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  4. chebrec 23.11.2018 12:19 # chebrec
    Норм у него спортивка

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  5. snapshot86 23.11.2018 12:17 # snapshot86
    если присмотреться он его даже не откусил

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  6. mancunia-planet 23.11.2018 12:09 # mancunia-planet
    пидоры уже и бургеры проникли, мир ебанулся. вернее гейвжопа сраная и весь запад идите на!

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  7. slash-lfc 23.11.2018 12:05 # slash-lfc
    Новости, которых заслуживает этот сайт.

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