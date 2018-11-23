Гвардиола отчитал Агуэро за радужный бургер
Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро признался, что его видео с поеданием разноцветного бургера в социальных сетях вызвало возмущение у главного тренера Хосепа Гвардиолы.
Часть этого международного перерыва Агуэро посвятил отдыху в США, подробно освещая процесс в своих социальных сетях.
Например, Серхио поделился видеоклипом, как гоночный автомобиль с ним на пассажирском сидении разгоняется до скорости 203 мили в час. На другой записи 30-летний аргентинец поедает увесистый бургер в радужных цветах, и подобного рода пренебрежение диетой возмутило Гвардиолу больше всего.
"Там рядом мой друг из Лос-Анджелеса. Мы просто позировали на камеру, я не собирался есть его целиком. Потом Пеп мне сказал: "О чем ты думал, когда ел это?" — цитирует Агуэро Sky Sports.
23.11.2018 12:00
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Поздравляю Болельщиков Сити с победой Лига Чемпионов, и поздравляю Стерлинга золотым мячом и Пепа лучшим тренером года
2 июня 2019
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Давай уже тогда лучше про телку Агуэро, mihajlob.
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Гейбургер и пидаркола - современная европейская еда
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Норм у него спортивка
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если присмотреться он его даже не откусил
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пидоры уже и бургеры проникли, мир ебанулся. вернее гейвжопа сраная и весь запад идите на!
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Новости, которых заслуживает этот сайт.
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