Тренер сборной Египта: "Салаху, возможно, будет лучше уйти из "Ливерпуля"

Главный тренер сборной Египта Хавьер Агирре считает, что "Ливерпуль" может лишиться нападающего Мохамеда Салаха, если не прервет свою бестрофейную серию.

В своем дебютном сезоне за мерсисайдский клуб Салах забил 44 гола, благодаря чему получил новый контракт и, по слухам, привлек серьезный интерес "Реала".



Агирре убежден, что теперь "Ливерпулю" нужно начать выигрывать трофеи, потому что иначе удержать 26-летнего Салаха не удастся.



"Салаху, возможно, будет лучше покинуть "Ливерпуль" через сезон или два, если они не выиграют никаких трофеев. Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп очень хорошо это понимает, и поэтому они так упорно работают для завоевания трофеев", — сообщил Агирре ONSport.



В свежем интервью BBC Салах также дал понять, что теперь трофеи для него в абсолютно приоритете.



"Для меня команда на первом месте — мы должны выигрывать трофеи и добиваться успеха вместе. Это всегда мотивирует меня. Мы были очень близки в прошлом сезоне, но в итоге ничего не выиграли".



"Это мотивирует меня больше, чем индивидуальные награды. Я хочу выиграть что-нибудь с этим клубом, потому что я люблю клуб. Я хочу побеждать здесь", — поведал Салах.