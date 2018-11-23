Агуэро оценил шансы "Сити" на второй подряд титул и сезон без поражений

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро оценил шансы своей команды защитить титул Премьер-Лиги и пройти весь сезон без поражений.

"Горожане" очень ярко начали сезон в качестве чемпиона, лидируя с 32 очками из 36 возможных и до сих пор не потерпев ни одного поражения. Агуэро уверен, что "Сити" будет иметь "большие шансы" на второй подряд титул, если не сбавит обороты.



"Выиграть Премьер-Лигу два раза подряд не бывает легко, но в раздевалке я вижу ту же энергию, тот же настрой, что и в прошлом сезоне, и это вселяет в меня уверенность".



"Если мы продолжим делать те же вещи и будем сохранять концентрацию, думаю, у нас будут большие шансы на второй подряд титул. Мы знаем свой стиль, знаем, как нужно прессинговать, комбинировать и двигаться, потому что мы давно играем вместе и практически сохранили свой состав с прошлого сезона".



"Все зависит от нас. Если мы будем сохранять концентрацию на своей цели, то сможем снова стать чемпионами", — сообщил Агуэро Sky Sports.



Также Серхио выразил уверенность, что "горожане" способны повторить знаменитый рекорд "Непобедимых" из "Арсенала".



"Если мы продолжим играть в свою игру и набирать по три очка, то другие команды не будут иметь значения. Остаться непобежденным в течение всего сезона — такое мало кому под силу. Думаю, мы проделали большой путь по направлению к этому при Пепе".



"Если мы продолжим играть в том же духе, продолжим думать о победах и делать все правильно, мы сможем покорить этот рекорд", — добавил Агуэро.