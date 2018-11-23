Агуэро оценил шансы "Сити" на второй подряд титул и сезон без поражений

Серхио Агуэро Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро оценил шансы своей команды защитить титул Премьер-Лиги и пройти весь сезон без поражений.

"Горожане" очень ярко начали сезон в качестве чемпиона, лидируя с 32 очками из 36 возможных и до сих пор не потерпев ни одного поражения. Агуэро уверен, что "Сити" будет иметь "большие шансы" на второй подряд титул, если не сбавит обороты.

"Выиграть Премьер-Лигу два раза подряд не бывает легко, но в раздевалке я вижу ту же энергию, тот же настрой, что и в прошлом сезоне, и это вселяет в меня уверенность".

"Если мы продолжим делать те же вещи и будем сохранять концентрацию, думаю, у нас будут большие шансы на второй подряд титул. Мы знаем свой стиль, знаем, как нужно прессинговать, комбинировать и двигаться, потому что мы давно играем вместе и практически сохранили свой состав с прошлого сезона".

"Все зависит от нас. Если мы будем сохранять концентрацию на своей цели, то сможем снова стать чемпионами", — сообщил Агуэро Sky Sports.

Также Серхио выразил уверенность, что "горожане" способны повторить знаменитый рекорд "Непобедимых" из "Арсенала".

"Если мы продолжим играть в свою игру и набирать по три очка, то другие команды не будут иметь значения. Остаться непобежденным в течение всего сезона — такое мало кому под силу. Думаю, мы проделали большой путь по направлению к этому при Пепе".

"Если мы продолжим играть в том же духе, продолжим думать о победах и делать все правильно, мы сможем покорить этот рекорд", — добавил Агуэро.



Метки Агуэро, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 23.11.2018 10:00

Количество просмотров Просмотров: 647

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. liverpool1892est 23.11.2018 10:47 # liverpool1892est
    Ура Миха снял с меня бан!!! Но я все равно буду материться и предавать анафеме всех хэйтеров и слоупоков:)

    (ответить)

  2. funkyfresh 23.11.2018 10:40 # funkyfresh
    всос от вх уже в эти выходные, скриньте

    (ответить)

  3. kolyandr 23.11.2018 10:19 # kolyandr
    опять весь апл будет болеть за лфк

    (ответить)

  4. kanoniru-poker 23.11.2018 10:04 # kanoniru-poker
    Хуй вам, соснете у Борнмута и Арсенала

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: