99-летняя мать Раньери будет болеть за "Фулхэм"

Клаудио Раньери Главный тренер "Фулхэма" Клаудио Раньери сообщил, что у его нового клуба появился еще один поклонник — в лице 99-летней матери итальянца.

Провальный старт сезона в Премьер-Лиги заставил руководство "дачников" уволить Славишу Йокановича и пригласить на тренерский мостик Раньери, ранее поработавшего в Премьер-Лиге с "Лестером и "Челси".

В преддверии своего дебюта против "Саутгемптона" в субботу Раньери рассказал, что он — не единственный в семье, обладающий страстью к футболу.

"Когда Дамьен Дафф не играл за "Челси", моя мама постоянно говорила: "Почему? Почему ты не выпускаешь Дамьена Даффа?"

"Она любит футбол. Ее любимой командой была "Рома", но теперь это "Фулхэм". Теперь она болеет за "Фулхэм". И она хочет видеть наши матчи. Если Sky не будет показывать "Фулхэм" по телевизору, она скажет: "Почему? Попроси их!"

"Она не посещает матчи. Уже давно не посещает. 1 ноября ей исполнилось 99 лет. Я должен перезвонить ей, потому что она звонила мне в среду, а я был так занят. Спасибо, что напомнили", — цитирует Раньери Daily Mirror.

Также Раньери сообщил, что экс-полузащитник Скотт Паркер, ассистировавший Йокановичу, останется и его помощником. В 2004 году именно Клаудио пригласил Скотта в "Челси".

"Он очень важен для меня. Когда я о чем-то думаю, то говорю: "Эй, Скотти, какие у тебя мысли насчет этого?" И я доверяю его мнению. Он знает клуб, он очень хорошо знает игроков, и это важно для меня", — добавил Раньери.



Метки Паркер, Раньери, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 23.11.2018 09:00

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  1. chelsea-soul 23.11.2018 10:41 # chelsea-soul
    Дон Клаудио будет работать по присмотром. Мамуля присмотрит

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  2. rj1992 23.11.2018 10:04 # rj1992
    Очень нравился Челси Раньери. Особенно Дафф играл бляяяястяще. Прикол я даже в компьютерном тогда подписывался DAFF)

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  3. akadam 23.11.2018 09:46 # akadam
    Пока мама жива, ты ребенок.

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  4. electric 23.11.2018 09:17 # electric
    Спасибо за столь важные новости, михажло. Топово сегодня работаешь.

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  5. karandash 23.11.2018 09:11 # karandash
    Здоровья, пусть не болеет

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