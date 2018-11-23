99-летняя мать Раньери будет болеть за "Фулхэм"

Главный тренер "Фулхэма" Клаудио Раньери сообщил, что у его нового клуба появился еще один поклонник — в лице 99-летней матери итальянца.

Провальный старт сезона в Премьер-Лиги заставил руководство "дачников" уволить Славишу Йокановича и пригласить на тренерский мостик Раньери, ранее поработавшего в Премьер-Лиге с "Лестером и "Челси".



В преддверии своего дебюта против "Саутгемптона" в субботу Раньери рассказал, что он — не единственный в семье, обладающий страстью к футболу.



"Когда Дамьен Дафф не играл за "Челси", моя мама постоянно говорила: "Почему? Почему ты не выпускаешь Дамьена Даффа?"



"Она любит футбол. Ее любимой командой была "Рома", но теперь это "Фулхэм". Теперь она болеет за "Фулхэм". И она хочет видеть наши матчи. Если Sky не будет показывать "Фулхэм" по телевизору, она скажет: "Почему? Попроси их!"



"Она не посещает матчи. Уже давно не посещает. 1 ноября ей исполнилось 99 лет. Я должен перезвонить ей, потому что она звонила мне в среду, а я был так занят. Спасибо, что напомнили", — цитирует Раньери Daily Mirror.



Также Раньери сообщил, что экс-полузащитник Скотт Паркер, ассистировавший Йокановичу, останется и его помощником. В 2004 году именно Клаудио пригласил Скотта в "Челси".



"Он очень важен для меня. Когда я о чем-то думаю, то говорю: "Эй, Скотти, какие у тебя мысли насчет этого?" И я доверяю его мнению. Он знает клуб, он очень хорошо знает игроков, и это важно для меня", — добавил Раньери.