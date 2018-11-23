Эмер объяснил, почему Лено и Торрейра не сразу заиграли в основе "Арсенала"
Наставник "Арсенала" Унаи Эмери объяснил, почему не сразу ввел своих летних новичков Бернда Лено и Лукаса Торрейру в стартовый состав команды.
Немецкий голкипер и уругвайский полузащитник стали двумя главными и наиболее дорогостоящими покупками "канониров" в летнее трансферное окно, однако новую кампанию тот и другой начали на скамейке запасных.
Впервые Бернд и Лукас появились с первых минут лишь 20 сентября против "Ворсклы" в Лиге Европы. Вскоре ситуация кардинально изменилась, и Лено с Торрейрой уверенно закрепились в основе. По словам Эмери, он просто не хотел нарушать иерархию команды.
"Потому что нужно уважать иерархию. Было бы неправильно ставить Лено в стартовый состав только потому, что мы потратили на него деньги. Если Петр Чех играет хорошо, мы должны уважать это. Петр был первым, когда начался сезон".
"То же самое случилось с Маттео Гендузи и прибывшим позже Торрейрой. Поначалу я наигрывал первого из них, и мне это нравилось. Теперь он не играет, а играет Лукас", — сообщил Эмери Marca.
23.11.2018 08:00
Просмотров: 416
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: