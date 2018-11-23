Ван Анхольт едва не завершил карьеру после шести лет в "Челси"

Крайний защитник "Кристал Пэлас" Патрик Ван Анхольт признался, что период в "Челси" довел его до отчаяния и едва не заставил завершить карьеру игрока.

За шесть лет на "Стэмфорд Бридж" Ван Анхольт сыграл только восемь матчей за первую команду "синих", зато успел пять раз побывать в аренде — в "Ковентри", "Ньюкасле", "Лестере", "Уигане" и "Витессе", где не всегда имел практику.



Патрик был настолько удручен своим положением и постоянными скитаниями, что всерьез подумывал завязать с футболом. Выйти из кризиса Ван Анхольту удалось, только окончательно разорвав отношения с "Челси".



"Я всерьез подумывал завязать с футболом. Настолько я был расстроен. Я хотел со всем этим закончить".



"Помню, в то время я отправился на отдых со своей подругой и сказал: "Что мне теперь делать? Никакой клуб не захочет меня, потому что я не играл год". Я был очень близок к тому, чтобы завершить карьеру", — сообщил Ван Анхольт Daily Mail.