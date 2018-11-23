"Ливерпуль" продлил контракт со специалистом по аутам

"Ливерпуль" продлил сотрудничество с тренером Томасом Гроннемарком, специализирующимся по вбросам мяча из аута.

Когда минувшим летом "красные" пригласили Гроннемарка периодически проводить занятия с первой командой, то главный тренер Юрген Клопп честно признался, что никогда не слышал о существовании специалиста столь узкого профиля.



Однако работа датчанина была оценена по достоинству — не только внутри "Ливерпуля", но теперь и простой публикой, которая на прошлой неделе стала свидетелем того, как ввод Джо Гомесом мяча из-за боковой линии позволил сборной Англии вырвать победу против Хорватии на "Уэмбли" (2:1) и выйти в плей-офф Лиги Наций.



Успешно пройдя этот своего рода просмотр длиной в шесть месяцев, теперь Гроннемарк связал свое будущее с "Ливерпулем" до 30 июня 2019 года.



"Вброс Гомесом мяча из аута показал, насколько грозным оружием это может быть для "Ливерпуля" и сборной Англии. Я не думаю, что этот навык будет применяться часто, но теперь соперники должны дважды подумать, прежде чем выбивать мяч за пределы поля".



"Продление трудового договора с "Ливерпулем" показывает, что они удовлетворены моей работой, а также видят и ценят результаты, которых мы добились с игроками. Надеюсь, наша упорная работа будет вознаграждена в конце сезона", — сообщил Гроннемарк BBC.



Добавим, что Гроннемарк является обладателем мирового рекорда по дальности ввода мяча из аута — Томасу удалось бросить снаряд из-за головы на 51.33 метра.